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McDonald's'ta istismar, taciz ve ırkçılık skandalı! Şirket özür diledi

McDonald's'ta istismar, taciz ve ırkçılık skandalı! Şirket özür diledi

Fast-food zinciri McDonald's'ın satış noktalarında çalışan çok sayıda kişi cinsel saldırı, taciz, ırkçılıkla karşılaştıklarını bildirdi. McDonald's açıklama yaparak özür diledi.

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Dünyaca ünlü fast-zinciri McDonald’s İngiltere ve İrlanda CEO’su Alistair Macrow, geçmişte ve günümüzde çok sayıda kadın çalışanın cinsel saldırıya, ırkçılığa veya zorbalığa maruz kaldıklarını iddia etmelerinin ardından şirket adına özür diledi.

BBC’nin haberine göre, 2019 yılında Bakers, Food and Allied Workers’ Union (BFAWU) tarafından yapılan araştırmada bin kadının McDonald’s restoranlarında çalışırken cinsel ve sözlü tacize maruz kaldıkları bildirildi.

Konuyu irdeleyen BBC, beş aylık bir süre boyunca, McDonald’s çalışanlarına ulaşarak deneyimlerini sordu. BBC’ye konuşan çalışanlardan gelen 100’den fazla iddianın 31’i cinsel saldırı ve 78’i cinsel tacizle ilgiliydi. Ayrıca 18 ırkçılık ve 6 kişi de homofobi iddiasında bulundu.

Üstü kapatılmış

Araştırmaya göre, bazı işçi ve yöneticilerin şikayetleri dikkate almadığı ve suçlu çalışanların kovulmak yerine farklı bölgelerdeki McDonald’s şubelerine transfer edildikleri ifadeler arasında yer aldı.

Cinsel saldırılara ilişkin örneklere yer verilen araştırmada, 30’lu yaşlarının sonundaki bir işçinin 17 yaşındaki bir meslektaşına ırkçı bir hakarette bulunduğu ve ondan cinsel organın göstermesini istediği ifade edildi.

McDonald’s İngiltere ve İrlanda CEO’su Bay Macrow, şirketin bazı durumlarda yetersiz kaldığını kabul ederek, her çalışanın güvenli, saygılı ve kapsayıcı bir işyerinde çalışmayı hak ettiğini ve böyle örneklerden dolayı deriden özür dilediklerini belirtti.

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