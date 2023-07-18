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Trafikte yol kesip hamile kadının bulunduğu arabayı yumruklamıştı! O sürücü tutuklandı

KÜÇÜKÇEKMECE E-5 Karayolu'nda içerisinde hamile kadının olduğu aracın önünü keserek yumruklayan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 16 Temmuz günü öğle saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıkmış, bunun üzerine sürücülerden Oğulcan A., trafiği tehlikeye atacak manevralar yapıp, Orhan Bal kontrolündeki otomobilin önüne aracını kırmıştı.

Karayolunun ortasında duran Oğulcan A., aracından inerek diğer sürücünün camına vurup kapısını açmaya çalışmıştı. Araçta bulunan hamile kadın ve çocuklar olanları korku içinde izlerken, Oğulcan A. arabaya bir süre daha vurduktan sonra otomobiline binerek uzaklaşmıştı.

Olayın ardından Oğulcan A., polis merkezine giderek görüntülerdeki şahsın kendisi olduğunu beyan etmişti.

Gözaltına alınan Oğulcan A., Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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