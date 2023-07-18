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Sosyal medyada fotoğraf paylaşımı tartışması korkunç bitti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sosyal medyada fotoğraf paylaşımı tartışması korkunç bitti!

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını meyve bıçağıyla sırtından bıçakladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Tuğçe K. (25) ile Hasan B. (26) arasında sosyal medyada fotoğraf paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Hasan B, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Tuğçe K'yi sırtından bıçakladı.

Tuğçe K'nin Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sırtından yaralanan Tuğçe K, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli Hasan B'yi polis merkezine götürdü.

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