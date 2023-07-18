Başakşehir, hücum bölgesini Piatek'le güçlendirdi

RAMS Başakşehir, Polonya milli takımının da formasını giyen Krzysztof Piatek'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

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RAMS Başakşehir, Polonyalı milli futbolcu Krzysztof Piatek'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Krzysztof Piatek'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. Piatek için yarın 11.00'de tesislerimizde Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek." denildi.

MİLAN 35 MİLYON EURO ÖDEDİ

Kariyerinde Genoa, Milan, Fiorentina, Hertha Berlin gibi takımlarda oynayan Polonyalı golcü, 2019-20 sezonun devre arasında Genoa'dan, Milan'a 35 milyon euro bonservis ile transfer olmuştu.