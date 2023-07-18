Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'da

Suudi Arabistan'ın ardından Katar'a hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Doha'ya geldi. Erdoğan ilk olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile baş başa bir görüşme yapacak.

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Geçtiğimiz hafta NATO Zirvesi'ne katılan ve burada mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, 2 gün süren zirvenin ardından yurda döndü.

Ardından dün de son dönemde karşılıklı ziyaretlerin ve ilişkilerin daha da geliştiği Körfez ülkelerine doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

İlk durak Suudi Arabistan olurken, bugün de özel uçakla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Katar'ın başkent Doha'ya geldi.

Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Kalabalık bir heyet eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Katar'a geldi.

İlk olarak baş başa görüşme olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek.

Erdoğan, Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

Yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretler çerçevesinde Katar’ın ardından yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ne geçecek.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde de temaslarda bulunacak olan Erdoğan, 20 Temmuz’da ise KKTC’ye gidecek.