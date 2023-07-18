BIST 6.436
DOLAR 26,95
EURO 30,27
ALTIN 1.714,20
HABER /  GÜNCEL

15 asker şehit olmuştu! Kayseri'deki bombalı terör saldırısı davasında karar: Sanıklara ceza yağdı!

15 asker şehit olmuştu! Kayseri'deki bombalı terör saldırısı davasında karar: Sanıklara ceza yağdı!

KAYSERİ'de 17 Aralık 2016’da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada yargılanan sanıklara ceza yağdı. MİT ve emniyet tarafından düzenlenen operasyonla Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner'e, 'nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl, 'hırsızlık' suçundan 54 yıl hapis cezası verildi.

Abone ol

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde saldırının faili olan ‘Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanarak tutuklanmıştı.

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, terör saldırısının faillerinden tutuklu sanık Ferhat Tekiner salonda hazır bulunurken; M.Y., M.Ö., S.A., B.K., M.A. ve M.O. ise SEGBİS ile bağlandı.

Mahkeme heyeti yargılama sonucunda; Ferhat Tekiner'e, 'nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl, 'hırsızlık' suçundan 54 yıl hapis cezası, B.K.'ye; 'Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.A.'ya; 'Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs' 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 kez 20 yıl ve 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan ise 9 yıl hapis cezası, E.U.'ya; 'Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.Ö.'ye ise; 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ayrıca sanıklardan M.Y., M.O., Ü.K. ve S.A. ise beraat etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden Can Atalay kararı
Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden Can Atalay kararı
Sosyal medyada fotoğraf paylaşımı tartışması korkunç bitti!
Sosyal medyada fotoğraf paylaşımı tartışması korkunç bitti!
Trafikte yol kesip hamile kadının bulunduğu arabayı yumruklamıştı! O sürücü tutuklandı
Trafikte yol kesip hamile kadının bulunduğu arabayı yumruklamıştı! O sürücü tutuklandı
5 yıldır aranan FETÖ firarisi rektör tedavi için hastaneye gelince...
5 yıldır aranan FETÖ firarisi rektör tedavi için hastaneye gelince...
McDonald's'ta istismar, taciz ve ırkçılık skandalı! Şirket özür diledi
McDonald's'ta istismar, taciz ve ırkçılık skandalı! Şirket özür diledi
134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat sitesi ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı
134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat sitesi ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı
Oyuncu Mert Ramazan Demir'in acı günü! Abisi bebeğini kaybetti
Oyuncu Mert Ramazan Demir'in acı günü! Abisi bebeğini kaybetti
Wilfried Zaha transferinde önemli gelişme Fenerbahçe teklifini iletti
Wilfried Zaha transferinde önemli gelişme Fenerbahçe teklifini iletti
3 yıllık anlaşma sağlandı! İşte Başakşehir takımının yeni adı
3 yıllık anlaşma sağlandı! İşte Başakşehir takımının yeni adı
İstanbulspor yeni transferi Apostolos Diamantis'i duyurdu
İstanbulspor yeni transferi Apostolos Diamantis'i duyurdu
Kentte ekmek yüzde 50 zamlandı! Yeni fiyat 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Kentte ekmek yüzde 50 zamlandı! Yeni fiyat 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada yeni gelişme!
Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada yeni gelişme!