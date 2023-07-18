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Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar, Litvanya ekibi Zalgiris ile eşleşti.

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gereken sarı-kırmızılıların 2. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi belli oldu.

RAKİP ZALGİRİS!

Makedonya takımı FC Struga ve Litvanya ekibi Zalgiris eşleşmesinde rakibini 2-1 mağlup eden Zalgiris, Galatasaray'ın rakibi oldu.

Galatasaray, Zalgiris ile 26 Temmuz Çarşamba günü LFF Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelenin rövanşı ise 2 Ağustos'ta Rams Stadyumu'nda oynanacak.

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