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Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar, Litvanya ekibi Zalgiris ile eşleşti.Abone ol
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gereken sarı-kırmızılıların 2. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi belli oldu.
RAKİP ZALGİRİS!
Makedonya takımı FC Struga ve Litvanya ekibi Zalgiris eşleşmesinde rakibini 2-1 mağlup eden Zalgiris, Galatasaray'ın rakibi oldu.
Galatasaray, Zalgiris ile 26 Temmuz Çarşamba günü LFF Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelenin rövanşı ise 2 Ağustos'ta Rams Stadyumu'nda oynanacak.