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Kuzey Kore'den ABD'yi şoke eden hareket! Gözaltına alındı

Kuzey Kore'den ABD'yi şoke eden hareket! Gözaltına alındı

Güney Kore sınırından Kuzey Kore sınırlarına geçen ABD’li bir asker Kuzey Kore tarafından gözaltına alındı.

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ABD ordusunda görevli bir asker oryantasyon çalışmaları sırasında Kuzey Kore sınırlarına geçti.

"Gözaltında olduğuna inanıyoruz"

Birleşmiş Milletler Komutanlığı’nın (UNC) sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Ortak Güvenlik Bölgesi’nde düzenlenen oryantasyona katılan bir kişi resmi onay olmadan Kuzey Kore sınırlarına geçiş yapmıştır. Şu an onun Kuzey Kore’de gözaltında olduğuna inanıyoruz ve bu olayı çözmek için Kore Halk Ordusu (KPA) mevkidaşlarımızla birlikte çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'nin gözaltına aldığı kişi ABD askeri olduğu ortaya çıktı

Öte yandan Güney Kore’deki yerel kaynaklarda sınırı geçen askerin ABD ordusunda ikinci sınıf rütbeli Travis King olduğu belirtildi. Güney Kore Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin yeterince bilgi sahibi olmadıklarını açıkladı.

ABD, Kuzey Kore'ye seyahat uyarısı yapmıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına Kuzey Kore’de uzun süreli tutuklama ve gözaltı süreleri riski dolayısıyla Kuzey Kore’ye seyahat yasağı getirmişti. Yasak, 2015 yılında Otto Warmbier adlı bir öğrencinin Kuzey Kore’de tutuklanıp hapiste kalmasının ardından 2017’de ABD’de koma geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından gelmişti.

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