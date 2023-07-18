BIST 6.365
DOLAR 26,95
EURO 30,28
ALTIN 1.713,59
HABER /  SPOR

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda ilk hafta programı belli oldu

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda ilk hafta programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da gerçekleşen fikstür çekiminde ilk hafta programı belli oldu.

Abone ol

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı.

Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor

TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor

Derbi haftaları:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi netleşti
Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi netleşti
Beşiktaş hazırlık maçında Macar ekibi Mezokövesd Zsory'e fark attı
Beşiktaş hazırlık maçında Macar ekibi Mezokövesd Zsory'e fark attı
Kuzey Kore'den ABD'yi şoke eden hareket! Gözaltına alındı
Kuzey Kore'den ABD'yi şoke eden hareket! Gözaltına alındı
Müzik grubu Placebo'nun solistine Meloni'ye hakaretten soruşturma
Müzik grubu Placebo'nun solistine Meloni'ye hakaretten soruşturma
BM Güvenlik Konseyi'nde ilk kez yapay zeka konulu oturum
BM Güvenlik Konseyi'nde ilk kez yapay zeka konulu oturum
Fethiye açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Fethiye açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'ne Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'ne Togg hediye etti
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Pamukkale'de sevgili vahşeti: Tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı
Pamukkale'de sevgili vahşeti: Tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı
Başakşehir, hücum bölgesini Piatek'le güçlendirdi
Başakşehir, hücum bölgesini Piatek'le güçlendirdi
Zelenski'nin önerisine Rusya'dan cevap: Riskli olur
Zelenski'nin önerisine Rusya'dan cevap: Riskli olur