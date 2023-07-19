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CHP'li vekil Murat Bakan'dan, Erdoğan ve AK Parti'ye hakaret

CHP İzmir milletvekili Murat Bakan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde uğradıkları yenilginin ardından Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik hakaretler savurdu. 'Ağır bir seçim yenilgisi aldık' diyen Bakan, karşı mahalleyi "Yobazlar, yağmacılar" diyerek nitelendirdi.

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinin CHP üzerindeki yıkıcı etkileri her geçen gün şiddetlenerek devam ediyor. Tarihi bir hezimete uğrayan CHP'de sular durulmazken İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan skandal bir açıklama geldi.

Katıldığı bir canlı yayın programında seçim yenilgisi üzerinde konuşma yapan Bakan, seçimden tarihi zaferle ayrılan Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kast ederek ağız dolusu hakaretler sarf etti.

'Gericiler, yobazlar, hırsızlar, yağmacılar'

Bakan, "Silkilmemiz lazım. Düştüğümüz yerden kalkmamız ve mücadele etmemiz lazım. Aksi takdirde bu gericilere, yobazlara, hırsızlara, yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız. Evet seçimi kaybettik ama bunlara bırakmayacağız bu ülkeyi. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

'Ağır bir seçim yenilgisi aldık, hala depresyondan çıkamadık'

Seçimden sonra büyük bir depresyona girdiklerini söyleyen Bakan, "Biz de muhalefet olarak ciddi anlamda kendi içimize birtakım tartışmalar yaşıyoruz. Bizim açımızdan ağır bir seçim yenilgisi aldık. Hala onun depresyonundan çıkamadık." ifadelerini kullandı.

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