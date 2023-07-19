Bomba anket! Erdoğan neden kazandı? Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybetti?

Seçimlerin ardından Erdoğan’a oy verenler neden verdi, Kılıçdaroğlu neden kaybetti sorularına ceap arayan Optimar Araştırma'nın anket sonuçları çıktı. 10-14 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 350 kişi ile yapılan Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. Anketin sonuçlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı. İşte o anketten çarpıcı sonuçlar... üzerinde yaptığı araştırmadan çıkan sonuçlara.