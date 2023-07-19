Bomba anket! Erdoğan neden kazandı? Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybetti?
OPTİMAR Araştırma, 28 Mayıs seçimlerinin ardından "Recep Tayyip Erdoğan neden kazandı, Kemal kılıçdaroğlu neden kaybetti?" anketi yaptı. Temmuz ayı içerisinde yapılan anketten çok çarpıcı sonuçlar çıktı. İşte Hilmi Daşdemir'in başkanlığını yaptığı Optimar'ın anket sonuçları...
Seçimlerin ardından Erdoğan’a oy verenler neden verdi, Kılıçdaroğlu neden kaybetti sorularına ceap arayan Optimar Araştırma'nın anket sonuçları çıktı. 10-14 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 350 kişi ile yapılan Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. Anketin sonuçlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı. İşte o anketten çarpıcı sonuçlar... üzerinde yaptığı araştırmadan çıkan sonuçlara.
Recep Tayyip Erdoğan neden kazandı?
Optimar’ın “28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’a neden oy verdiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 21.6’sı güvenilir olması yanıtını vermiş. İlk sırada Erdoğan’ın güvenilirliği geliyor. “Başarılı liderlik göstermesi” diyenler ise yüzde 17.7 ile ikinci sırada geliyor.
“İstikrarı sağlaması” diyenler yüzde 17.3’le üçüncü sırada gelirken onu yüzde 9.6 ile CHP-HDP ilişkisini desteklememesi takip ediyor. “Hizmet odaklı olması” diyenler yüzde 9.1’le önemli bir oranı tutarken, onu yüzde 6.3’le “Geleceğe yönelik projeler üretmesi” diyenler takip ediyor.
İstikrar ve iktidarın devam etmesini isteme ise yüzde 5.0’la önemli bir oranda. Dini görüşe uygun politikaları ve uygulamaları benimsemesi ise oy tercihinde yüzde 4.2 oranında çıkıyor.