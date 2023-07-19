Kürsüde konuşurken kalp krizi geçiren AK Partili Belediye Başkanı entübe edildi!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşması sırasında kalp krizi geçiren Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, entübe edildi. İşte Eren'in sağlık durumuyla ilgili son bilgiler...

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kürsüde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçiren AK Parti’li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren düşerek başını mermer zemine çarptı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Eren’in düşmeye bağlı beyin kanaması da geçirdiği belirlendi.

Beynindeki kanama durduruldu

Ameliyat edilen Eren’in beynindeki kanama durduruldu. Eren’in entübe edildiğini belirten AK Parti Hınıs İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, sağlığına kavuşması için tüm imkânların seferber edildiğini söyledi. Yoğun bakımda tedavisi süren Eren’in uyutulduğu açıklandı.