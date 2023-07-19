BIST 6.365
DOLAR 26,94
EURO 30,23
ALTIN 1.710,82
HABER /  GÜNCEL

Kürsüde konuşurken kalp krizi geçiren AK Partili Belediye Başkanı entübe edildi!

Kürsüde konuşurken kalp krizi geçiren AK Partili Belediye Başkanı entübe edildi!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşması sırasında kalp krizi geçiren Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, entübe edildi. İşte Eren'in sağlık durumuyla ilgili son bilgiler...

Abone ol

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kürsüde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçiren AK Parti’li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren düşerek başını mermer zemine çarptı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Eren’in düşmeye bağlı beyin kanaması da geçirdiği belirlendi.

Beynindeki kanama durduruldu

Ameliyat edilen Eren’in beynindeki kanama durduruldu. Eren’in entübe edildiğini belirten AK Parti Hınıs İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, sağlığına kavuşması için tüm imkânların seferber edildiğini söyledi. Yoğun bakımda tedavisi süren Eren’in uyutulduğu açıklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cami müezzini İYİ Parti ilçe başkanına saldırdı! "Evini yakacağım, seni öldüreceğim"
Cami müezzini İYİ Parti ilçe başkanına saldırdı! "Evini yakacağım, seni öldüreceğim"
Ali Koç: Yayıncı kuruluş için iyi bir kura çekimi oldu
Ali Koç: Yayıncı kuruluş için iyi bir kura çekimi oldu
CHP'li vekil Murat Bakan'dan, Erdoğan ve AK Parti'ye hakaret
CHP'li vekil Murat Bakan'dan, Erdoğan ve AK Parti'ye hakaret
Beyaz Saray, Biden-Netanyahu görüşmesiyle ilgili detay vermedi
Beyaz Saray, Biden-Netanyahu görüşmesiyle ilgili detay vermedi
Kuzey Kore yeni füze denemesi yaptı
Kuzey Kore yeni füze denemesi yaptı
Galatasaray hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-0'lık skorla mağlup oldu
Galatasaray hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-0'lık skorla mağlup oldu
Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin 50. yılı nedeniyle ortak bildiri
Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin 50. yılı nedeniyle ortak bildiri
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda ilk hafta programı belli oldu
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda ilk hafta programı belli oldu
Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi netleşti
Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi netleşti
Beşiktaş hazırlık maçında Macar ekibi Mezokövesd Zsory'e fark attı
Beşiktaş hazırlık maçında Macar ekibi Mezokövesd Zsory'e fark attı
Kuzey Kore'den ABD'yi şoke eden hareket! Gözaltına alındı
Kuzey Kore'den ABD'yi şoke eden hareket! Gözaltına alındı
Müzik grubu Placebo'nun solistine Meloni'ye hakaretten soruşturma
Müzik grubu Placebo'nun solistine Meloni'ye hakaretten soruşturma