Belediye binasında aynı silahla birbirlerini vurdular! İkisi de öldü

Kocaeli Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün güvenlik kulübesinde güvenlik görevlisi Kasım Kalın (32) tartıştığı teknik hizmetler birimi çalışanı Tamer Yatan'ı (39) vurdu. Yatan da silahı alıp Kalın'ı vurdu. İkisi de öldü.

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Kocaeli Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün güvenlik kulübesinde güvenlik görevlisi Kasım Kalın (32) ile teknik hizmetler birimi çalışanı Tamer Yatan (39) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kasım Kalın, güvenlik hizmeti için kendisine verilen tabancayla Yatan'a ateş açtı.

Yaralı halde silahı alıp ateş etti

Tamer Yatan, yaralı haldeyken yaşanan boğuşma sırasında eline geçirdiği tabanca ile Kasım Kalın'ı vurdu. Aynı silahtan çıkan kurşunlarla vurularak ağır yaralanan ikili, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede kurtarılamadılar

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kasım Kalın ve Tamer Yatan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.