Gram altın için şok tahmin! Ünlü piyasa uzmanı tarih verdi! 19 Temmuz 2023 altın fiyatları...

Gram altın rekor üstün rekor kırmaya devam ediyor. bin 713 liradan güne başlayan gram altın için altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten şok tahminler geldi. "Gram altın her hâlükârda 2 bin TL olacak" diyen Yıldırımtürk tarih de verdi. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

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Doların 27 lirayı aşması ons altındaki ani yükseliş sonrası gram altın fiyatları adeta uçtu. Altın fiyatları daha da yükselir mi, bu saatte altın satıp daha ucuza alınır mı sorularının cevapları merak ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk gram altının eninde sonunda 2 bin lira olacağını belirterek, yatırımcılara uyarıda bulundu. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 19 Temmuz 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

Gram altın yeni rekorlar kıracak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Kurban Bayramı arifesinde 1600 seviyelerine gelen altın, 1700 liraya gelmiş durumda. Önümüzdeki günlerde 1750 seviyeleri ve sene sonu itibarıyla da gram altında 2 bin lira seviyelerinin görülme ihtimali var." dedi. İşte Yıldırımtürk'ün altın fiyatlarıyla ilgili tahminleri...

Her halükarda 2 bin TL'yi görecek

- Sene sonu itibarıyla gram altında yeni rekorlar bekliyorum. Tabi bu dış piyasadaki ons altının yükselme durumuna da bağlı ama ben her hâlükârda gram altının 2 bin lirayı göreceğini düşünüyorum.

- Enflasyon artışı devam ettiği sürece de vatandaş elindeki parasını korumak için altın alımlarına devam edeceğini düşünüyorum. Bunun yanında düğün mevsimine girmiş durumdayız her ne kadar fiyatlar yüksek olsa da altın alımları artmış durumda. Bu da fiyatları yukarı yönlü etkileyecektir.

Altının doyuma ulaşması için zaman var

- Altın fiyatları ne zaman doyuma ulaşır? İç piyasada güven ortamının artması halinde. Artık vatandaşın 'enflasyonun artmayacağına ve düşme eğilimine giriyor' inancına sahip olması halinde. Artık altın fiyatlarının doyum noktasına ulaşacağını söyleyebiliriz. Bunun içinde bu doyum noktasına ulaşmanın henüz zamanı olduğunu düşünüyorum.

Güncel altın fiyatları kaç lira oldu?

Altın fiyatları, 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Gram altın ne kadar?: Önceki kapanışını 1.712,82 TL üzerinden yapan gram altın 1.712,42 liradan alınıyor, 1.713,80 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını ne kadar oldu: Önceki kapanışını 11.474,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.156,00 liradan alınıyor, 11.471,00 liradan satılıyor.

Yarım altın ne kadar oldu?: Önceki kapanışını 5.763.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.578,00 liradan alınıyor, 5.762,00 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu?: Çeyrek altın, son kapanışını 2.882,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Temmuz itibariyle 2.797,00 liradan alınıyor, 2.881,00 liradan satılıyor.

Tam altın kaç lira oldu?: Tam altın 19 Temmuz günü 11.176.43 TL alış, 11.415,73 TL satış fiyatından el değiştiriyor.