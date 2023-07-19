AK Parti’den Suriyeliler anketi! Seçim takvimi belli oldu! 3 dönemlik isimler aday gösterilmeyecek

AK Parti, yerel Seçim takvimini netleştirmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları ağustos ayından itibaren başlayacak. AK Parti, 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan isimleri tekrar adaş gösterip göstermeyeceğine önümüzdeki ay karar verecek. AK Parti'nin yerel seçim anketinden seçmenin en çok rahatsız olduğu şey Suriyeliler ve ekonomik kriz oldu.

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AK parti Mart 2024'te yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri için takvimi belirledi. AK Parti, Mart 2024 yerel seçimi için adaylık başvurularını kasım ayının ilk haftası, temayül yoklamalarının ise kasım ayının ikinci haftası yapacak. Aday tanıtım ve beyanname toplantısının da ocak ayı sonunda beraber yapılacağı belirtiliyor.

Nasıl adaylar aday gösterilecek?

Hürriyet'in haberine göre, AK Parti’de belediye başkan adaylarının vatandaşın sevdiği, çalışkan ve güler yüzlü isimlerden oluşması konusunda değerlendirmeler yapılırken, 3 dönem veya daha fazla belediye başkanlığı yapan isimlerin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği ile ilgili süreç ise ağustos ayında yapılacak MYK toplantısında belirlenecek.

3 dönemlikler için kararı Erdoğan verecek

MYK toplantısında, söz konusu belediye başkan adaylarının yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği ve nasıl bir yol izleneceği ile ilgili konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek. AK Parti kurmayları, milletvekili ve kabinede büyük değişimler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı şekilde belediye başkanlarında da vatandaşın değişim beklentisine karşılık vereceğini ifade ediyor.

Strateji ekibi bugün toplanıyor

AK Parti’de yerel seçimler için oluşturulan strateji ekibi kampanya sürecinin belirlenmesi için çalışmalarına başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Sekreter Fatih Şahin ile Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta’dan oluşan ekip bugün bir toplantı daha yapacak.

Seçmenin en rahatsız olduğu şey Suriyeliler

AK Parti’nin büyükşehirlerde yaptırdığı anketlerde Suriyeliler ve ekonomik durumun seçmenin en çok rahatsız olduğu konuların başında geldiği belirtiliyor. AK Parti kurmayları, “Sadece bunların varlığı seçimi kaybettirmiyor, başka etkenler de var. Adayların etkisi önemli. Bu bir bütün. Muhalefetin adayı, sizin adayınız vs. Seçilme şekliniz, kampanyanız bunların hepsi bütünlük oluşturuyor. İstanbul’u almak için elimiz çok güçlü” değerlendirmesini yaptı.