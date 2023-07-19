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ABD İsrail'in 'sadık ortağı' olduğunu tescilledi

ABD İsrail'in 'sadık ortağı' olduğunu tescilledi

ABD Temsilciler Meclisinde "İsrail'in ırkçı bir devlet olmadığını" belirten ve bu ülkeye destek veren karar tasarısı kabul edildi.

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Temsilciler Meclisinde milletvekilleri, Cumhuriyetçi Vekil August Pfluger'in sunduğu, İsrail'in "ırkçı bir devlet olmadığı" ve "antisemitizmin her çeşidinin reddedildiği" karar tasarısını oyladı.

Tasarı 9 "hayır" oyuna karşın 412 "evet" oyu ile kabul edildi.

Tasarıda "ABD'nin, İsrail'in sadık bir ortağı ve destekçisi olduğu" vurgusuna yer verildi.

Demokrat milletvekilleri Ilhan Omar, Cori Bush, Alexandria Ocasio-Cortez, Jamaal Bowman, Rashida Tlaib, Delia Ramirez, Summer Lee, Ayanna Pressley ve Andre Carson tasarıya "hayır" oyu verdi.

Tasarıya "İsrail'in ırkçı bir devlet olduğunu" söyleyen vekil "evet" dedi

Tasarıya hafta sonu katıldığı bir konferansta İsrail'in "ırkçı bir devlet olduğunu" söyleyen Demokrat Milletvekili Pramila Jayapal'ın "evet" oyu vermesi dikkati çekti.

Cumhuriyetçiler ve bazı Demokratların tepkisi üzerine Jayapal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir ulus olarak İsrail'in ırkçı olduğu fikrine inanmıyorum. Ancak diğer yandan, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin ayrımcı ve düpedüz ırkçı politikalar uyguladığına ve bu hükümet liderliğinde bu politikayı yönlendiren aşırı ırkçıların olduğuna inanıyorum." demişti.

Diğer yandan İsraillileri ve diasporadaki Yahudileri incitmek istemediğini ve onların "derin acılarını" inkar etme niyetinde olmadığını ifade eden Jayapal, sözlerinin incittiği kişilerden özür dilemişti.

Jayapal'ın ismi ve ifadelerine yer verilmese de söz konusu tasarı, Amerikan kamuoyunda Demokrat milletvekiline tepki olarak değerlendiriliyordu.

İsrail Cumhurbaşkanı yarın Kongre'ye hitap edecek

Söz konusu tartışma İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ABD ziyaretine denk gelmesi dolayısıyla Amerikan kamuoyunda yankı buldu.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Herzog'u Beyaz Saray'da ağırladı.

Herzog, yarın ise ABD Kongresinin ortak bir oturumunda milletvekillerine hitap edecek.

Başta Ilhan Omar olmak üzere Demokrat milletvekilleri Alexandria Ocasio-Cortez, Jamaal Bowman ve Cori Bush Herzog'un konuşmasını boykot etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

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