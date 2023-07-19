ABD lotosunda biriken para 1,5 milyar doları geçti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde şans oyunları Powerball ve Mega Millions'ın ikramiyeleri toplamda 1,5 milyar doları geçti.

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ABD'nin en popüler loto oyunlarından Powerball ve Mega Millions ikramiyeleri toplamda 1,5 milyar doları geçerken, Belmont ve San Mateo kentleri arasında yer alan 101 numaralı Otoyolda bulunan reklam panolarında ikramiye tutarları anlık olarak gösteriliyor.

Çarşamba akşamı çekilişi yapılacak olan oyunlardan sadece Powerball'un ikramiyesi, 1 milyar doları aşmış durumda.