BIST 6.393
DOLAR 26,94
EURO 30,24
ALTIN 1.712,51
HABER /  DÜNYA

ABD lotosunda biriken para 1,5 milyar doları geçti!

ABD lotosunda biriken para 1,5 milyar doları geçti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde şans oyunları Powerball ve Mega Millions'ın ikramiyeleri toplamda 1,5 milyar doları geçti.

Abone ol

ABD'nin en popüler loto oyunlarından Powerball ve Mega Millions ikramiyeleri toplamda 1,5 milyar doları geçerken, Belmont ve San Mateo kentleri arasında yer alan 101 numaralı Otoyolda bulunan reklam panolarında ikramiye tutarları anlık olarak gösteriliyor.

Çarşamba akşamı çekilişi yapılacak olan oyunlardan sadece Powerball'un ikramiyesi, 1 milyar doları aşmış durumda.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu araç sahipleri kuyruğa girdi 1 yılda amorti ediyor
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu araç sahipleri kuyruğa girdi 1 yılda amorti ediyor
Bayern Münih rakibine gol olup yağdı 27-0'lık galibiyet
Bayern Münih rakibine gol olup yağdı 27-0'lık galibiyet
Putin talimat verdi Türkiye'ye gönderildi! Muğla ve İzmir'de...
Putin talimat verdi Türkiye'ye gönderildi! Muğla ve İzmir'de...
İstanbul'da bir baba, oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü! Nedeni ise...
İstanbul'da bir baba, oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü! Nedeni ise...
Sabah saatlerinde sallandı panik yaşandı! AFAD depremin şiddetini açıkladı
Sabah saatlerinde sallandı panik yaşandı! AFAD depremin şiddetini açıkladı
Gram altın için şok tahmin! Ünlü piyasa uzmanı tarih verdi! 19 Temmuz 2023 altın fiyatları...
Gram altın için şok tahmin! Ünlü piyasa uzmanı tarih verdi! 19 Temmuz 2023 altın fiyatları...
Elazığ'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Elazığ'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
ABD İsrail'in 'sadık ortağı' olduğunu tescilledi
ABD İsrail'in 'sadık ortağı' olduğunu tescilledi
AK Parti’den Suriyeliler anketi! Seçim takvimi belli oldu! 3 dönemlik isimler aday gösterilmeyecek
AK Parti’den Suriyeliler anketi! Seçim takvimi belli oldu! 3 dönemlik isimler aday gösterilmeyecek
Belediye binasında aynı silahla birbirlerini vurdular! İkisi de öldü
Belediye binasında aynı silahla birbirlerini vurdular! İkisi de öldü
Kürsüde konuşurken kalp krizi geçiren AK Partili Belediye Başkanı entübe edildi!
Kürsüde konuşurken kalp krizi geçiren AK Partili Belediye Başkanı entübe edildi!
Cami müezzini İYİ Parti ilçe başkanına saldırdı! "Evini yakacağım, seni öldüreceğim"
Cami müezzini İYİ Parti ilçe başkanına saldırdı! "Evini yakacağım, seni öldüreceğim"