BIST 6.393
DOLAR 26,94
EURO 30,24
ALTIN 1.712,51
HABER /  GÜNCEL

Samsun'da sokak kedilerini kovan adama saldırı! Defalarca bıçakladılar...

Samsun'da sokak kedilerini kovan adama saldırı! Defalarca bıçakladılar...

SAMSUN'da geceleyin evinin önündeki sokak kedilerini kovduğu için önce aracının lastikleri kesilen şahıs daha sonra da bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Abone ol

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde gece saat 00.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. sokak kedilerini kovduğu iddiasıyla tanımadığı kişiler ile aralarında tartışma çıktı.

Kimliği belirsiz şahıslar, Ali B.'nin evinin önündeki park halindeki otomobilinin 3 lastiğini kesti. Ali B., aracının lastiği ile ilgilenirken bu kez aynı şahısların bıçaklı saldırısına uğradı.  Sırtının 2 yerinden, sağ baldırının da 3 olmak üzere 5 yerinden bıçaklanan Ali B., sokakta olduğu yerde kanlar içinde yere yığılıp kaldı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ali B., sokakta kedileri kovduğu için tanımadığı kişilerin bıçaklı saldırısına uğradığını söyledi.

Polis, kaçan kimliği belirsiz şahısların kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yıl sonu dolar kuru tahmini güncellendi! ABD'li dev banka duyurdu
Yıl sonu dolar kuru tahmini güncellendi! ABD'li dev banka duyurdu
Elazığ'da otobüs ile tırın çarpıştı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı!
Elazığ'da otobüs ile tırın çarpıştı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı!
Nurgül Yeşilçay zamlarla kafayı bozdu! Şimdi de Euro'nun yükselmesini tiye aldı
Nurgül Yeşilçay zamlarla kafayı bozdu! Şimdi de Euro'nun yükselmesini tiye aldı
ABD lotosunda biriken para 1,5 milyar doları geçti!
ABD lotosunda biriken para 1,5 milyar doları geçti!
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu araç sahipleri kuyruğa girdi 1 yılda amorti ediyor
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu araç sahipleri kuyruğa girdi 1 yılda amorti ediyor
Bayern Münih rakibine gol olup yağdı 27-0'lık galibiyet
Bayern Münih rakibine gol olup yağdı 27-0'lık galibiyet
Putin talimat verdi Türkiye'ye gönderildi! Muğla ve İzmir'de...
Putin talimat verdi Türkiye'ye gönderildi! Muğla ve İzmir'de...
İstanbul'da bir baba, oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü! Nedeni ise...
İstanbul'da bir baba, oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü! Nedeni ise...
Sabah saatlerinde sallandı panik yaşandı! AFAD depremin şiddetini açıkladı
Sabah saatlerinde sallandı panik yaşandı! AFAD depremin şiddetini açıkladı
Gram altın için şok tahmin! Ünlü piyasa uzmanı tarih verdi! 19 Temmuz 2023 altın fiyatları...
Gram altın için şok tahmin! Ünlü piyasa uzmanı tarih verdi! 19 Temmuz 2023 altın fiyatları...
Elazığ'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Elazığ'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
ABD İsrail'in 'sadık ortağı' olduğunu tescilledi
ABD İsrail'in 'sadık ortağı' olduğunu tescilledi