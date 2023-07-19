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Nurgül Yeşilçay zamlarla kafayı bozdu! Şimdi de Euro'nun yükselmesini tiye aldı

Nurgül Yeşilçay zamlarla kafayı bozdu! Şimdi de Euro'nun yükselmesini tiye aldı

Sık sık zamlarla ilgili paylaşımlar yapan Nurgül Yeşilçay, euro'nun son durumunu görünce de sessiz kalmadı. Nurgül Yeşilçay boyunu geçen oğluyla pozunu paylaşarak güldüren bir benzetme yaptı.

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Kanal D ekranlarında yayımlanan Veda Mektubu dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Veda Mektubu dizisi ile ekranda olan Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde vergi ve harçlara gelen zamlardan sonra yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

Sosyal medyada zamları yakından takip eden oyuncu bu sefer de Euro'nun 30 TL'yi aşmasının ardından paylaşımda bulundu.

Güzel oyuncu boyuna ulaşan oğlunu paylaşarak Euro-TL benzetmesi yaptı ve hayranlarını güldürdü.

KDV zammına sessiz kalmamıştı

7 Temmuz'da vergi ve harçlara gelen zamları gören oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından efektle kendisini yaşlandırdığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Vergiler, zamlar günaydın" ifadelerini kullanmıştı.

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