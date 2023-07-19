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Yıl sonu dolar kuru tahmini güncellendi! ABD'li dev banka duyurdu

Yıl sonu dolar kuru tahmini güncellendi! ABD'li dev banka duyurdu

Dolar/TL, rekor üstüne rekor kırdı. Bu gelişmeler sonrası Bank of America Securities (BofA), yıl sonu dolar/TL tahmini 31 TL yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 58 olarak açıklandı.

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Vergi ve ÖTV artışıyla birlikte zamlar peş peşe gelirken enflasyonun daha da yükseleceği endişesiyle dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Öte yandan yurt içi piyasalarda artan enflasyon endişesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 20 Temmuz 2023 saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı yatırımcının odağında bulunuyor.

Yurt içi piyasalarda artan enflasyon endişesi, dış borç ve bütçe açığı dolar/TL'nin yukarı yönlü hareket kazanmasına neden oldu.

Enflasyon tahmini yüzde 58'e yükseltildi

BofA ekonomistleri, Türkiye'ye ilişkin olarak paylaştıkları raporda ise; Lira’daki değer kaybı, asgari ücretteki yüzde 34’lük artış, ÖTV ve KDV oranlarındaki artış nedeniyle 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44’ten yüzde 58’e yükseltildi. Enflasyonun gelecek Mayıs ayında yüzde 65 ile zirve seviyeye ulaşacağı öngörüldü.

Merkez Bankası faiz beklentisi

Merkez Bankası beklentilerini de paylaşan ekonomistler, bu hafta 500 baz puana varan bir faiz artışı olabileceğini belirterek, "300 ila 500 baz puan arasında bir artış olabilir. TCMB’nin ekonomiye beklenmeyen bir zarar vermemek için geçişi kademeli olarak yapacağını düşünüyoruz. Faiz artırımlarının ne kadar süreceği belirsiz. Yıl sonunda politika faizinin yüzde 35 seviyesinde olmasını bekliyoruz" ifadesine yer verildi.

Dolar/TL tahmini

Merkez Bankası'nın perşembe günü faiz kararını açıklaması beklenirken dolar kuru yeni günde 27,23 TL seviyesini görerek rekor tazeledi. BofA ekonomistleri ise, yıl sonu dolar/TL tahmininin 31 TL olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası dolar/TL tahmini

Öte yandan Merkez Bankası'nın, yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 26,18 TL iken, geçen hafta açıkladığı anket döneminde 28,46 TL'ye yükseltti.

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