Ali Babacan'dan Körfez turu salvosu! Kapı kapı dolaşıp kredi dilenmek Türkiye'ye yakışmıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turuna ilişkin "Gidip de kapı kapı dolaşıp kredi dilenmek Türkiye'ye yakışmıyor" dedi. Babacan, Mehmet şimşek ve Cevdet Yılmaz için de ilginç ifadeler kullandı: Maalesef arkadaşlarımız sadece vitrinde."

Abone ol

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları cevaplayan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıktığı Körfez turunu 'para dilenme turu' olarak niteledi. Babacan, Mehmet Şimşek'in de sadece vitrinde olduğunu ve kendi kadrosunu kurmasına izin verilmediğini iddia etti. İşte Babacan'ın açıklamalarından satır başları...

Kapa kapı kredi dilenmek...

- Erdoğan’ın Körfez turuna bakın. Biz ihracattan memnun oluruz. Türkiye daha çok ihracat yapmalı, savunma sanayi ürünlerimizi daha çok ihraç etmeliyiz. Türkiye’ye daha çok yatırım gelmeli. Ama gidip de kapı kapı dolaşıp kredi dilenmek Türkiye’ye yakışmıyor.

'Bizim damat Merkez'deki dövizi tüketti’

- Ben yıllarca hükümetteydim; tek bir ülkeden tek bir kuruş talebimiz olmadı. Biz, ‘Size mal satalım, gelin bize yatırım yapın’ dedik. Gidip de ‘Bize biraz para verin. Bizim damat Merkez Bankası’ndaki dövizi tüketti’ demedik.

3 hafta sonra inecekti artırdı!

- Seçimden önce söylediklerinin tam tersini yapıyorlar. İnsanları aldattılar. Seçimden tam 3 hafta önce Sayın Erdoğan ‘Faiz artmaz, sadece iner’ dedi, 3 hafta sonra faizi artırdı. Türkiye’nin her yerine ‘Doğalgaz bedava’ diye billboardlar astırdılar. Seçimden sonra akaryakıta yakın tarihin en büyük zamlarını yaptılar.

Şimşek ve Yılmaz sadece vitrinde var

- Hem Mehmet Şimşek hem de Cevdet Yılmaz yakın çalışma ekibimde olan arkadaşlar. Bu iki görevlendirmeyi yaptığımız etkili muhalefetin bir sonucu olarak görüyorum. Doğrulara dönmenin ya da doğrulara dönüyormuş gibi görüntü oluşturmanı sonucu olarak görüyorum. Maalesef arkadaşlarımız sadece vitrinde. Kendi ekiplerini henüz kuramadılar.

- Türkiye ekonomisinin başındaki en büyük bela enflasyon. Sayın Erdoğan ellerini Merkez Bankası’ndan çekip orada baştan aşağıya düzgün bir kadroyu göreve getirmedikten sonra bu ülkede enflasyon düşmeyecek. İmkânsız.