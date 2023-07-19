BIST 6.428
DOLAR 26,91
EURO 30,20
ALTIN 1.712,14
HABER /  SAĞLIK

Doğum yapan her kadının endişesi anne sütü!

Doğum yapan her kadının endişesi anne sütü!

Anne sütünün bebekler için en hayati besin olduğunu vurgulayan uzmanlar, bebeklerin özellikle ilk altı ay sadece anne sütü almalarını tavsiye ediyor.

Abone ol

Doğum yapan her kadının endişe ettiği konulardan biri de anne sütünün yetip yetmediği. Konuyla ilgili bilgilendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Kılıç, “Doğum yapan her kadının sütünün yettiği kanıtlanmıştır. İlk planda düşünmemiz gereken şey, anne sütünün yetip yetmediği değil, bebek istediği sürece annenin emzirmesidir” ifadelerini kullandı.

Doğum yapan her kadının endişe ettiği konulardan biri “sütüm yetiyor mu?” sorusuna Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Kılıç açıklama getirdi. Kılıç, “Doğum yapan her kadının sütünün yettiği kanıtlanmıştır. İlk planda düşünmemiz gereken şey, anne sütünün yetip yetmediği değil, bebek istediği sürece annenin emzirmesidir” şeklinde konuştu.

“Stresten uzak durmak anne sütünü artırır”

Stresten uzak durmanın anne sütünü arttıran en büyük etken olduğuna vurgu yapan Beykent Üniversitesi Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Kılıç, “Annenin beslenmesi de çok önemli. Günlük 2,5 - 3 litreye yakın su içmesi gerekir. Bunun haricisinde ana öğünlerde süt, yumurta, peynir gibi besinlerle beslenmesi çok önemli. Günde 1 veya 2 öğün meyve, sebze yemesi gerekiyor. Ara öğünlerde ise ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerle beslenmelidir. Bunun haricinde annenin fırsat bulduğu sürece dışarı çıkıp dolaşması, yürüyüş yapması anne sütünü arttıran diğer bir etken” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı'nda görev değişimi!
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı'nda görev değişimi!
Ünlü şair ve yazar Roni Margulies hayatını kaybetti!
Ünlü şair ve yazar Roni Margulies hayatını kaybetti!
Goldman Sachs'ın karı yılın ikinci çeyreğinde düştü
Goldman Sachs'ın karı yılın ikinci çeyreğinde düştü
Şehirlerarası otobüs biletlerine ÖTV zammı! Yola çıkmak artık cep yakacak
Şehirlerarası otobüs biletlerine ÖTV zammı! Yola çıkmak artık cep yakacak
Güneşlenmek güzel ama güneşle gelen cilt lekelerine dikkat!
Güneşlenmek güzel ama güneşle gelen cilt lekelerine dikkat!
Akrep ve yılan ısırmalarına karşı uyarı!
Akrep ve yılan ısırmalarına karşı uyarı!
Rekora giden sıcaklık artışlarında cilt kanseri riski büyüyor!
Rekora giden sıcaklık artışlarında cilt kanseri riski büyüyor!
Diyarbakır'da 2 milyon 990 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi!
Diyarbakır'da 2 milyon 990 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi!
Erzurum'da tarlada ot biçerken ısırıldı sağlık durumu kritik
Erzurum'da tarlada ot biçerken ısırıldı sağlık durumu kritik
Güney Afrika Cumhuriyeti: Putin, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmayacak!
Güney Afrika Cumhuriyeti: Putin, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmayacak!
Tartıştığı oğlunu öldürdü! O babanın cezası belli oldu son sözünde bakın ne dedi
Tartıştığı oğlunu öldürdü! O babanın cezası belli oldu son sözünde bakın ne dedi
Fenerbahçe yeni transferi duyurdu! Rodrigo Becao, İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe yeni transferi duyurdu! Rodrigo Becao, İstanbul'a geliyor