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Fenerbahçe yeni transferi duyurdu! Rodrigo Becao, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe yeni transferi duyurdu! Rodrigo Becao, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao transferini açıkladı. Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklamada, Becao'nun bu gece İstanbul'a geleceği bildirildi.

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Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Fenerbahçe, son olarak Rodrigo Becao transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edildiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin transfere ilişkin açıklamasında "Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'nin, Becao'nun bonservis bedeli için Udinese'ye 10 milyon euro ödeyeceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 28 resmi maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

Sarı lacivertliler, Edin Dzeko, Umut Nayir, Ryan Kent, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Alexander Djiku'nun ardından sezonun 7. transferini yaptı.

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