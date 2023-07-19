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MI6 Başkanı Moore'dan, savaşı bitirmek için Ruslara birlikte çalışma çağrısı!

MI6 Başkanı Moore'dan, savaşı bitirmek için Ruslara birlikte çalışma çağrısı!

İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, savaş karşıtı Rusları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için birlikte çalışmaya çağırdı.

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Çekya'da bulunan Moore, Politico haber sitesinin organize ettiği toplantıda, MI6 çalışmalarından Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle birçok Rus'un "dehşete kapıldığını" belirten Moore, "Bugün silahlı kuvvetlerinin Ukrayna şehirlerini yerle bir etmesi, masum aileleri evlerinden sürmesi ve binlerce çocuğu kaçırması karşısında sessizce dehşete düşen birçok Rus var." diye konuştu.

Moore, bu kişileri savaşı sona erdirmek için yardım etmeye çağırarak, şu ifadeleri kullandı:

"Onları bizimle el ele vermeye davet ediyorum. Kapımız size her zaman açık. Hizmet tekliflerini servisimizin namı dünyaya yayılmış profesyonelliği ve gizlilik anlayışıyla ele alacağız. Sırlarınız bizimle her zaman güvende olacak ve birlikte akan kanı durdurmak için çalışacağız. Birimlerimiz, ajanlarımıza ömür boyu duyduğumuz sadakat ve ebedi minnetimizin devam etmesi ilkesiyle çalışmaktadır."

"Çin'e başka yerlerden daha fazla kaynak ayırıyoruz"

Moore konuşmasında, MI6'nın yalnızca Rusya ile değil Çin'le ilgili çalışmalar yaptığını da belirterek, "Çin'in artan küresel önemini yansıtacak şekilde Çin'e başka yerlerden daha fazla kaynak ayırıyoruz. İngiltere ulusal güvenliği ve değerleri sağlam bir şekilde savunulacak ancak Çin'le angajmana girmek kesinlikle gerekli. Çünkü hiçbir şey yapmayarak uluslararası bir problemi çözemeyiz." dedi.

Çin'in uzun süredir etki alanını genişlettiğine dikkati çeken Moore, Çin'in ortaklık kurduğu ülkelerden kişisel bilgiler elde ettiğini söyleyerek "Çin, Kovid-19 aşısı verdiği ülkelerden aşılama bilgilerini Pekin'le paylaşmasını istedi. Eğer bilgilerinizi başka bir ülkeyle paylaşırsanız kendinizi bilgi tuzağına düşürürsünüz ve egemenliğinizi tehlikeye atarsınız." diye konuştu.

İstihbaratta yapay zeka kullanımı

Yapay zekanın istihbarat alanında kullanımına da değinen Moore, "Yapay zeka bilgiyi daha ulaşılabilir hale getirecektir ama birçok insan 'Yapay zeka istihbarat servislerini devre dışı bırakacak mı?' diye merak ediyor. Tam tersinin olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İnsanların yürüttüğü istihbarat faaliyetlerinin daha spesifik bilgiye ulaşırken yapay zeka için "Açık kaynak okyanusunda ağlarını gezdiriyor." diyen Moore, insan zekasının yapay zeka çağında makinelerin yapamayacağı şeyleri yapan bir yapı olduğunu vurguladı.

Moore, yapay zekanın Rusya'ya karşı kullanıldığını da vurgulayarak, "Ekiplerim yapay zekayı kendi yargılarını artırmak için kullanıyor ancak yapay zeka onların yerine geçmiyor. Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rusya'ya silah akışını belirlemek ve kesintiye uğratmak için kendi becerileri ve yapay zeka becerilerini birleştiriyorlar." değerlendirmesini yaptı.

İstihbaratta yapay zekanın imkanlarından faydalanmak ve yapıyı buna entegre etmek gerektiğini dile getiren Moore, yapay zekanın etik biçimde kullanılması için çalıştıklarının da altını çizdi.

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