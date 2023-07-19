CHP MYK'da Özgür Özel'in kellesi istendi! Kaset patladı CHP'de ortalık toz duman! Kulisler kaynıyor...

CHP'de kaset savaşları başlarken, Ekrem İmamoğlu'nun toplantısına katılan Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın istifası istendi. İmamoğlu kasetinin sızdırılmasının ardından toplanan MYK'da, Özel ve Günaydın'ın istifa etmemeleri durumunda "Güvensizlik oylaması" ile görevden alınmaları konuşuldu. İşte Ekrem İmamoğlu kasetiyle ilgili bugün yaşananların tamamı...

Abone ol

CHP'de kaset savaşları ortalığı fena karıştırdı. Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yönelik 'darbe girişimi' toplantısının kasetinden dün haberdar olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü toplantıya çağırdığı Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, İmamoğlu ile birlikte hareket eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın istifaları, istifa etmedikleri takdirde görevden alınmaları konuşuldu. İşte CHP'deki 'Parti içi darbe' toplantısı videosunun sızdırılmasıyla ilgili tüp gelişmeler...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için zoom üzerinden CHP'nin ağır topları ile yaptığı 'parti içi darbe' toplantısının görüntüleri sızdı. Toplantıya Ekrem İmamoğlu ile birlikte, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP eski Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP eski Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Parti Meclisi (PM) üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan’ın katıldığı online toplantının kaydı yayınlandı. Zoom toplantısında "toplanan muhalif imzalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu olağanüstü Parti Meclisi toplantısına zorlamanın ve alternatif bir kurultay süreci olabilir mi, buna dair bir zemin var mı” sorusu tartışıldı.

Ekrem İmamoğlu, gizli zoom toplantısının görüntülerinin sızdırılması üzerine, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bu ve benzeri 200e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bugün bile buna benzer toplantımız var. Gizli bir bilgi yok. Konuşulan konular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim." resti çekti.

Gazeteci İsmail Saymaz, o görüntülerin CHP Genel Merkezi tarafından sızdırıldğını belirterek, "CHP'de kaset savaşları başladı. Bana gelen bilgi, başka toplantı kayıtlarının da olduğu yönünde. Videodakilerin görevlerinden istifası istenebilir." bilgisini paylaştı.

Ekrem İmamoğlu kastinin bomba gibi patlamasını ardından Kemal kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK'da kaset tartışıldı. Toplantı sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "O toplantıdan Genel Merkez'in haberi yoktu. Ülke yangın yerine dönmüşken zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongre süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan hiyerarşisini dikkate almayan etik olmayan toplantıları doğru bulmayız" dedi.

Özgür Özel'in istifası istenecek yoksa...

50 dakika süren CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısıyla ilgili kulislere flaş bir iddia sızdı. MYK’da bazı üyeler, zoom toplantısında yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan istifalarının istenmesi gerektiğini dile getirdi. İki ismin istifa etmemesi halinde ise CHP Meclis grubunda “güvensizlik oylaması”nın gündeme gelebileceği belirtildi.

Güvensizlik oyuyla indirilecekler...

Kılıçdaroğlu’nun bu konuda henüz bir yorumda bulunmadığı belirtilirken, bu iki isme yönelik “güvensizlik oylaması” da gündeme geldi. Güvensizlik isteminde bulunan kişinin görevinin sonlandırılması için Meclis’teki üye tam sayısının yarısından bir fazlasının oyu gerekiyor. Bu durumda Özgür Özel ve Gökhan Günaydın’ın Meclis’teki grup görevlerinin sonlandırılması için CHP’deki 130 milletvekilinden en az 66 milletvekilinin bu yönde oy kullanması gerekiyor.