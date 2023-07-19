İsrail Lübnan sınırına beton bariyerler yerleştiriyor!

İsrail ordusu son dönemde gerginliğin yaşandığı Lübnan sınırında tel örgülerin yer aldığı noktaları "beton bariyerlerle" güçlendirmeye başladı.

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Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu iki ülke arasında tartışmalı bölge kabul edilen ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından denetlenen sınır üzerine beton bariyerler yerleştirdi.

İsrail, gece saatlerinde başladığı güçlendirme çalışmalarını 1967'den beri işgal altında tuttuğu ve son günlerde yeniden gerginliğin arttığı Kefr Şuba bölgesine yakın sınır hattında yürütüyor.

Lübnan-İsrail arasında 120 kilometrelik sınır hattı bulunuyor. İsrail sınır üzerinde bazı kesimlere tel örgü çekerken bazı noktalara da beton duvarlar örüyor.

Lübnan hükümetinden İsrail'in sınırdaki son çalışmasına ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İsrail'in sınır üzerindeki işgalleri

İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri ve ardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Hizbullah ise 7 Temmuz'da, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in köyden çekilmesi gerektiğini yinelemiş; 11 Temmuz'da Lübnan, köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletlere şikayet etmişti.