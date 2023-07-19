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Antalya Konyaaltı’nda kekik ve adaçayı hasatı başladı

Antalya Konyaaltı’nda kekik ve adaçayı hasatı başladı

ANTALYA Konyaaltı’nda kekik ve adaçayı üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla geçtiğimiz yıl dikilen kekikler hasat edilmeye başlandı.

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Hasat zamanı dolayısıyla “Tarla Günü” düzenlendi. Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla geçtiğimiz yıl “Bey Dağlarının adı var, kekik ve ada çayının tadı var” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 2 mahallede 5 dönümlük bir alana kekik ve adaçayı dikimi yapıldı. Geçtiğimiz yıl toprakla buluşan kekik ve adaçayı fidanlarının hasatına başlandı.

Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konyaaltı Kültür Eğitim Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KONDER) ile birlikte, projenin yaygınlaşması amacıyla kekik ekiminin yapıldığı mahallelerden biri olan Yarbaşçandır’da “Tarla Günü” düzenledi. Etkinliğe, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İlçe Jandarma Komutanı Coşan Evci, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Karabulut, KONDER Başkanı Durali Kolpak, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları, muhtarlar ve bölge halkı katıldı.

Fide desteği verildi

Etkinlikte konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dr. Funda Ayar Şensoy, “Ekilip biçilmeyen tarım arazilerinin etkin hale getirilmesi için çalışma yaptık. Bölgemizdeki arazi sahipleriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Arazilerini ekim için uygun hale getiren çiftçilerimize bakanlık olarak fide desteği sağladık. Bu sayede hem atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırıyoruz hem de tıbbi ve aromatik bitki üretimini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Güneşte kurutulmamalı

Etkinliğe katılan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Turgut ise kekik ve adaçayı üretimi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Kekik ve adaçayının oldukça faydalı ve kullanım alanı yaygın bir bitki olduğunu belirten Turgut, “Üretimde ve hasatta dikkat edilmesi gereken en önemli detay; hasatın zamanında yapılması. Ayrıca kekiğin özellikle çok sıcak günlerde doğrudan güneş altında kurutulmamalı. Kuruyan kekiklerin yaprakları özenle dalından ayrıştırılmalı” diye konuştu.

Köylülere gelir kapısı

“Tarla Günü”nün gerçekleştirilmesine katkı veren KONDER Başkanı Durali Kolpak ise şunları söyledi: “Kekik bizim kırsal köylerimizde doğada kendiliğinden zaten yetişen bir bitki. Bunun ekilebilir tarıma dönüştürülmesi bölge için çok olumlu. Çünkü bölgedeki bazı araziler su sıkıntısı nedeniyle sebze ve meyve tarımına uygun değil. Bu proje hem boş arazilerin değerlendirilmesi hem de köylüye gelir sağlaması açısından çok değerli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Kekik hasatı yapıldı

Konuşmaların ardından Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, desteklerinden dolayı KONDER Başkanı Durali Kolpak’a teşekkür belgesi verdi. Ardından katılımcılar hep birlikte kekik hasatı gerçekleştirdi.

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