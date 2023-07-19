Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu'nun 'darbe' toplantısını topa tuttu! Ülke yangın yeri iken...

CHP'de kaset savaşları karşılıklı suçlamalarla devam diyor. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin kallavi abileriyle yaptığı "Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı"nın görüntüleri sızdı. İmamoğlu, "Bunun gibi 200 toplantı yaptım" derken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ve toplantıya katılan isimleri topa tuttu.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP'li bazı kurmayların yer aldığı zoom toplantısı videosunun sızdırılmasına ilişkin konuştu. toplantıdan CHP Genel Merkezi'nin haberinin olmadığını savunan Öztrak, "Partimizin kongre süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan hiyerarşisini dikkate almayan etik olmayan toplantıları doğru bulmayız" ifadelerini kullandı. Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Ülke yangın yerine dönmüşken zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongre süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan hiyerarşisini dikkate almayan etik olmayan toplantıları doğru bulmayız.

- Yarışmaya evet diyoruz. Bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve merkez yönetim kurulu 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır bunu da yapacaktır.

- Genel Merkezin toplantıdan haberi yoktu.