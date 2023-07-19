BIST 6.428
DOLAR 26,91
EURO 30,20
ALTIN 1.711,73
HABER /  POLİTİKA

Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu'nun 'darbe' toplantısını topa tuttu! Ülke yangın yeri iken...

Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu'nun 'darbe' toplantısını topa tuttu! Ülke yangın yeri iken...

CHP'de kaset savaşları karşılıklı suçlamalarla devam diyor. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin kallavi abileriyle yaptığı "Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı"nın görüntüleri sızdı. İmamoğlu, "Bunun gibi 200 toplantı yaptım" derken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ve toplantıya katılan isimleri topa tuttu.

Abone ol

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP'li bazı kurmayların yer aldığı zoom toplantısı videosunun sızdırılmasına ilişkin konuştu. toplantıdan CHP Genel Merkezi'nin haberinin olmadığını savunan Öztrak, "Partimizin kongre süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan hiyerarşisini dikkate almayan etik olmayan toplantıları doğru bulmayız" ifadelerini kullandı.  Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:  

- Ülke yangın yerine dönmüşken zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongre süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan hiyerarşisini dikkate almayan etik olmayan toplantıları doğru bulmayız.

- Yarışmaya evet diyoruz. Bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve merkez yönetim kurulu 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır bunu da yapacaktır.

- Genel Merkezin toplantıdan haberi yoktu. 

İlgili Haberler
CHP'de kaset savaşları başladı gerisi de gelecek! İsmail Saymaz'dan CHP ve Ekrem İmamoğlu bombaları! Ekrem İmamoğlu'ndan 'Darbe' videosu açıklaması! Bunun gibi 200 toplantı yaptım! Kimin sızdırdığını araştıracağız Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na 'darbe' toplantısının görüntüleri sızdı! Zoom'da neler neler konuşmuşlar
ÖNCEKİ HABERLER
Çok korkunç! Trafo patladı 15 kişi hayatını kaybetti
Çok korkunç! Trafo patladı 15 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, ABD'li kaleci Bailey Colombo'yu transfer etti!
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, ABD'li kaleci Bailey Colombo'yu transfer etti!
Kuşadası, kruvaziyerlerle gelen 9 bin 70 turisti ağırladı!
Kuşadası, kruvaziyerlerle gelen 9 bin 70 turisti ağırladı!
Rize'de 3 gündür kalıp olan 13 yaşındaki Esra bakın nerede bulundu?
Rize'de 3 gündür kalıp olan 13 yaşındaki Esra bakın nerede bulundu?
Eşini 32 yerinden bıçaklayıp öldürdü 'pişmanım' dedi indirimle ceza aldı
Eşini 32 yerinden bıçaklayıp öldürdü 'pişmanım' dedi indirimle ceza aldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Hindistan'a gidecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Hindistan'a gidecek
Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 747 yolcu getirildi
Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 747 yolcu getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Türk polisi" paylaşımı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Türk polisi" paylaşımı
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Adana’da sevgili dehşeti: Genç kadını rehin alıp, boğazına bıçak dayadı!
Adana’da sevgili dehşeti: Genç kadını rehin alıp, boğazına bıçak dayadı!
Nurişler çetesi lideri hakim karşısına çıktı tehditler savurdu! 'Bir kişiyi sağ bırakırsak...'
Nurişler çetesi lideri hakim karşısına çıktı tehditler savurdu! 'Bir kişiyi sağ bırakırsak...'
Kahramanmaraş korkunç olay: Kayıp yaşlı kadın mısır tarlasında ölü olarak bulundu
Kahramanmaraş korkunç olay: Kayıp yaşlı kadın mısır tarlasında ölü olarak bulundu