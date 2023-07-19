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Adana’da sevgili dehşeti: Genç kadını rehin alıp, boğazına bıçak dayadı!

ADANA'da kendisinden ayrılan sevgilisini rehin alıp boğazına bıçak dayayan şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Sibel K., arkadaşlık yaptığı ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Bilal S.'den ayrıldı.

Bilal S. dün öğle saatlerinde kız arkadaşını yolda gördü ve son kez konuşmak istediğini söyledi. İlk önce tereddüt eden genç kız, Bilal S.'nin kullandığı 01 RU 896 plakalı aracına bindi. Şüpheli yakıt alma bahanesiyle aracını pompaların bulunduğu yere park ettikten sonra üzerindeki bıçağı çıkarıp Sibel K.'nin boğazına dayadı.

Durumu gören istasyon görevlileri hemen polisi aradı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Aracın çevresini kuşatan ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı. Boğazına bıçak dayanan Sibel K. gözyaşı dökerken, ekipler ise adamın bir an dalgınlığından yararlanıp onu etkisiz hale getirdi. Kolunda ve boğazında hafif bıçak izleri olan Sibel K.’ye ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Polislere Bilal S. ile sevgili olduğunu ancak bir süre önce ayrıldığını ifade eden Sibel K., “Yolda yürüyordum. Aracıyla yanımda durdu ve son kez konuşmak istediğini söyledi. Araca bindim. Benzin alacağını söyleyerek istasyona girdi ve park ettikten sonra bıçağı boğazıma dayadı. Bana ‘benden ayrılırsan seni öldürürüm’ diyerek bıçakla boğazımı ve kolumu çizdi. Zaten kendisi uyuşturucu bağımlısı. Kendisini istemiyorum” diyerek gözyaşı döktü.

Etkisiz hale getirilen Bilal S. ise daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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