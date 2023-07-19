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Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması: Ekrem Bey ile prensipte anlaştık

Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması: Ekrem Bey ile prensipte anlaştık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz." açıklaması yaptı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanlarıyla olası İstanbul depremi konusunda yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı. 

Özhaseki, "Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye demek." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada, Özhaseki ile yaptıkları görüşme konusunda, şunları kaydetmişti: 

"Bu işin altından bir seferberlikle kalkabiliriz"

"Sayın Bakanımız bir çalışma stratejisi oluşturacaklar ve bizden de ilgili bu strateji çalışma grupları talep edecekler ve biz bakanlığımızla çalışmak üzere görevlendireceğiz. Muhtemelen bu hafta kendilerinden bu anlamda bir dönüş bekliyoruz. Biz de hızlıca buna cevap vererek ortak masalarda, ortak akılla çalışma kabiliyetini göstereceğimiz süreci başlatmayı umuyoruz. Zira hep söyledim, yine söylüyorum. İstanbul’da 10 binlerce yapının değişmek zorunda olduğu bir zaman diliminde bu işin altından bir seferberlikle kalkabiliriz. Bu seferberliğin adı da tek başına bir ilçe belediyesi, bir büyükşehir belediyesi ya da bakanlık ya da bakanlıklar olamaz.

"Çok acele etmemiz lazım"

Finans sektöründen bakanlığımıza, büyükşehir belediyesinden valiliğimize, ilçe belediyelerinden sivil toplum kuruluşlarına, hatta sektör gruplarına varıncaya kadar büyük bir iş birliğiyle İstanbul’u ayağa kaldırmayla mümkün olacağını ifade ettim. Hep söyledim, herkes bir şeyler yapıyor ama bu hızla biz İstanbul’u 70-80 yılda dönüştüremeyiz. E o zaman depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz bu ortamda, kapıda beklediği bir ortamda çok acele etmemiz lazım. Bakanımızın bu yaklaşımını çok umutla karşılıyorum. İnşallah en hızlı şekliyle iş birliği içinde, omuz omuza depremin siyaseti, partisi olmaz; omuz omuza hızlı kararlar alacak mekanizmalarla süreci çözüme kavuştururuz.”

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