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Hatay'da 100 depremzede nişanlı çifte, toplu düğün yapılıp çeyiz desteği verilecek!

Hatay'da 100 depremzede nişanlı çifte, toplu düğün yapılıp çeyiz desteği verilecek!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, 100 nişanlı çifte toplu düğün yapılarak çeyiz desteği verilecek.

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Türkiye Diyanet Vakfı, Mehir Vakfı, Mehir Aile Derneği, Reyhanlı Belediyesi, Hatay ve Konya müftülüklerinin başlattığı "Hatay Toplu Düğün Projesi"nin tanıtım toplantısı, Hatay İl Müftülüğü binasında gerçekleştirildi.

Programda konuşan Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu, depremde hayalleri yıkılan gençlere umut olmak istediklerini söyledi.

Topçu, Hatay'da projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu projedeki hedefimiz; hayatın normalleşmesi, toplumda aile yapısının korunması, yaşanan deprem felaketi neticesinde hayalleri ve çeyizleri enkaz altında kalan gençlerimizin hayallerine kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak ve yaralarını sarmaktır. Başvurularımız bugünden başlayıp 16 Ağustos'a kadar Hatay İl Müftülüğüne yapılacaktır. Değerlendirmede Türkiye Diyanet Vakfı kriterleri esas alınacaktır. Evlilik yapacak nişanlı çiftlerin 18-40 yaş arasında olması, ilk evliliklerini yapıyor olması, mal varlığı olmaması, üzerinde kayıtlı araç olmaması ve vergi mükellefiyeti olmaması gerekmektedir."

Topçu, 100 nişanlı çifte, 16 Eylül'de Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadyumu'nda toplu düğün yapılacağını sözlerine ekledi.

Konya İl Müftüsü Ali Öge de projeyle aile yapısının kurulmasını amaçladıklarını, ilerleyen süreçlerde de bunun korunmasına yönelik eğitim ve destek faaliyetleri yürüteceklerini ifade etti.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da 6 Şubat'taki depremlerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını aktardı.

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