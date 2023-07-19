Ekrem İmamoğlu'nun 'darbe' toplantısına katılan Engin Altay: Toplantı normal, sızdırılması enteresan

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP'nin önde gelen isimlerinin katıldığı online toplantının katılımcılarından Engin Altay, “Bu tip toplantılar sürekli yapılıyor, normal. Sızdırılması enteresan” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP’de üst düzey görevler alan kurmayların katıldığı online toplantının gizlice kaydedilen toplantının ilk 14 dakika 39 saniyelik kısmı sızdırıldı. İmamoğlu başkanlığında Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan’ın katıldığı online toplantıda yer alan bir diğer isim ise CHP eski Grup Başkanvekili Engin Altay oldu.

Kılıçdaroğlu'nun haberi olmuştur

Yaptıkları toplantıyı Gazete Duvar’a değerlendiren CHP’li Altay, “Bu tür toplantılar sürekli yapılıyor, normal. Bir şey olmaz. Sızması enteresan” dedi. “Çalışmalarınız devam edecek mi" sorusuna Altay, “Parti için devam edecek. Bu partinin geleceği için her şey yapılır” yanıtını verdi.

Toplantıdan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun haberinin olup olmadığı sorusuna ise Altay, bilmediğini belirterek, “Olmuştur haberi, daha önceden de olmuştur gayet normal” ifadelerini kullandı.

Süreç normalleştirilsin istemiyoruz

Bir grup CHP’li siyasetçinin katıldığı online toplantının gündemi Parti Meclisi’nin olağanüstü toplanması için imza toplanması süreciydi. Durumu değerlendirdiklerini ifade eden CHP Parti Meclisi Üyesi bir kurmay, attıkları adıma dair, “Parti Meclisi üyeleri oturacaklar ve görüşeceklerdi. Konuşmak istiyoruz. Süreç normalleştirilsin istemiyoruz, konuşulsun istiyoruz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Olağanüstü Parti Meclis'i toplanmalı

“Türkiye olağanüstü bir yere gidiyor, kriz derinleşiyor, seçim kaybedilmiş. Bütün bunları oturup sağlıklı bir şekilde günlerce belki değerlendirmek gerekiyor. Olağanüstü Parti Meclisi isteyen herkesin talebi değerlendirilmeli. Nereden biliyoruz ki o an bir arkadaşımızın farklı bir değerlendirmesi Türkiye’nin ve partinin önünü açmayacak. Prensip gereği olağanüstü Parti Meclisi toplantısı bütün üyeler tarafından olumlu karşılanmalı. Kim istemiş bakılmaz.”