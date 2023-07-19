Çantasını sırtına alıp evden çıktı! Esra nerede?

Rize'de 3 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki Esra polis ekiplerince aranıyor. Kaybolduğu gün küçük kızın üzerinde açık mavi-yeşil çizgili tişört olduğu bildirildi.Abone ol
Ardeşen ilçesinde Haldun ve Nurten Burumoğlu çiftinin kızı Esra Burumoğlu (13) 17 Temmuz Pazartesi sabahı ayrıldığı evine dönmedi.
Kızlarına ulaşamayan ailenin başvurusu üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kaybolduğu gün üzerinde açık mavi-yeşil çizgili tişört ile yeşil sırt çantası olduğu öğrenilen Burumoğlu'nun bulunması için polis geniş çaplı çalışma yürütüyor.