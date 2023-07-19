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TÜBİTAK'tan onay çıktı! Kovid-19 salgını koyun ve keçiler üzerinde incelenecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜBİTAK'tan onay çıktı! Kovid-19 salgını koyun ve keçiler üzerinde incelenecek

Ege Üniversitesi'nden araştırmacıların Kovid-19 salgınının koyun ve keçiler üzerinden incelenmesine yönelik projesi TÜBİTAK'tan destek aldı.

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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Ün'ün yürütücülüğünde "Türkiye'de Yetiştiriciliği Yapılan Koyun ve Keçi Irklarında ACE2 Reseptör Varyasyonlarının Araştırılması ve Covid-19'u Bulaştırıcılıkları Açısından SARS-CoV-2 ile Etkileşiminin İncelenmesi" başlıklı proje hayata geçirildi.

"TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye uygun bulunan çalışmayla, Kovid-19 ile mücadele için bir koyun, keçi üretim modeli geliştirerek belirli ırkların salgın döneminde izole edilmesi veya üretiminin kısıtlanmasının yanında belirli ırkların üretiminin artırılması için salgın koşullarına yardımcı bir üretim platformu oluşturulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Ün, keçi ve koyunların hastalığı yayma konusunda riskler taşıdığını aktardı.

Proje çerçevesinde 31 farklı koyun ve 7 keçi ırkı üzerinde çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Ün şunları kaydetti:

"Kovid-19'un uzun yıllar önemini koruması beklendiğinden belirli ırkların salgın döneminde izole edilmesi veya üretiminin kısıtlanması yanında belirli ırkların da üretiminin artırılması için salgın koşullarına yardımcı bir üretim modeli geliştirilecek. Bu model ayrıca önümüzdeki 50 yılda dünyamızda besine ulaşımın risk altında olacağı beklentisinin azalmasına da katkı yapacak."

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