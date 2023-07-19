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37 bin liralık telefon indirime girince satın aldı, gelen kutuyu açınca gözlerine inanamadı

37 bin liralık telefon indirime girince satın aldı, gelen kutuyu açınca gözlerine inanamadı

ANTALYA'da 37 bin liralık telefonu 36 bin 299 ödeyerek internet üzerinden satın alan genç gelen kargodan sadece şarj aleti çıkınca neye uğradığını anlamadı. Kargoyu kurye ile birlikte açan ve soluğu kargo şirketinde alan genç, kargo şirketinden kargoda cep telefonu olmadığına dair tutanağı aldı. Sipariş verdiği firmayı arayan genç, görevlinin, ‘Bizde sorun yok. Kameralar önünde siparişiniz yerleştirilmiş, hassas terazi ile tartılarak gönderilmiştir’ sözleriyle karşılaştı.

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Antalya Manavgat’ta bir muhasebe ofisinde çalışan Hüseyin Taha Kurnaz isimli genç, bir telefon markasının resmi sitesinden piyasa değeri 37 bin TL olan indirimli fiyatı 36 bin 299 TL olan telefonun siparişini verdi ve parayı hesaplarına gönderdi.

3 gün sonra kargo firmasının kuryesi tarafından getirilen paketin bandının kırışmış olduğunu görünce kutuyu kuryenin yanında açan Hüseyin Taha Kurnaz, cep telefonunun kılıfının içerisinde telefon olmadığını, kutuda sadece şarj aleti ve kablosunun olduğunu gördü.

Manzara karşısında şaşkına dönen Hüseyin Taha Kurnaz, “Hemen kargo firmasının şubesine giderek gelen kargoda cep telefonu olmadığına dair tutanak hazırladık ve yetkili imzaladı. Ardından sipariş verdiğim firmayı arayarak durumu kendilerine aktardım. Firma yetkilileri böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını, yine de araştırıp bana dönüş yapacaklarını söylediler.

-Bir süre sonra firmadan beni aradılar ve gerekli incelemenin yapıldığını, görüntüleri izlediklerini, telefonun pakete konulduktan sonra hassas terazide tartılarak gönderildiğini, kendilerinde herhangi bir sorun olmadığını belirttiler.

-Ben kendilerine, bu işin sorumluluğunun ya firmada ya da kargoda olduğunu, kargo şirketiyle kendileri çalıştığı için kargo şirketiyle bu sorunu çözmelerini istedim. Böyle bir yetkileri olmadığını belirtince de cumhuriyet savcılığına giderek suç duyurusunda bulundum. Ben zararımın en kısa sürede karşılanmasını istiyorum"

Vatandaşları uyardı

İnternet üzerinden sipariş verecek vatandaşları uyaran Hüseyin Taha Kurnaz, “Benim düştüğüm duruma sizler de düşmeyin. 3-5 lira indirim için internet yerine gözünüzle gördüğünüz, elinizle tuttuğunuz iş yerinden alışverişinizi yapın” diye konuştu.

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