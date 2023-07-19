BIST 6.389
DOLAR 26,93
EURO 30,25
ALTIN 1.713,03

Ahmet Kural, avukat sevgilisiyle evlendi! Düğün fotoğrafları dikkat çekti

|
Ahmet Kural, avukat sevgilisiyle evlendi! Düğün fotoğrafları dikkat çekti

Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturdu. Bodrum'da dün akşam düzenlenen düğünde çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Ahmet Kural, avukat sevgilisiyle evlendi! Düğün fotoğrafları dikkat çekti

‘Çalgı Çengi’, ‘İşler Güçler’, ‘Kardeş Payı’ gibi yapımlarda rol alan Ahmet Kural 4 yıldır avukat Çağla Gizem Şahin ile birliktelik yaşıyordu. İkili, dün akşam Bodrum’daki bir otelde evlendi.

111
Ahmet Kural, avukat sevgilisiyle evlendi! Düğün fotoğrafları dikkat çekti

Düğüne çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. 

211
Ahmet Kural, avukat sevgilisiyle evlendi! Düğün fotoğrafları dikkat çekti

Gecede çiftin şahitliğini ise Devrim Yakut ve Alp Güler Berat Bumin yaptı.

311
Ahmet Kural, avukat sevgilisiyle evlendi! Düğün fotoğrafları dikkat çekti

Düğünde iki farklı gelinlik tercih eden Çağla Gizem Şahin önce straplez uzun çiçek detaylı bir gelinlik giydi, daha sonra da püskül detaylı mini bir gelinlik tercih etti.

411