Ahmet Kural, avukat sevgilisiyle evlendi! Düğün fotoğrafları dikkat çekti
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Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturdu. Bodrum'da dün akşam düzenlenen düğünde çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.
‘Çalgı Çengi’, ‘İşler Güçler’, ‘Kardeş Payı’ gibi yapımlarda rol alan Ahmet Kural 4 yıldır avukat Çağla Gizem Şahin ile birliktelik yaşıyordu. İkili, dün akşam Bodrum’daki bir otelde evlendi.
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Düğüne çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.
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Gecede çiftin şahitliğini ise Devrim Yakut ve Alp Güler Berat Bumin yaptı.
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Düğünde iki farklı gelinlik tercih eden Çağla Gizem Şahin önce straplez uzun çiçek detaylı bir gelinlik giydi, daha sonra da püskül detaylı mini bir gelinlik tercih etti.
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