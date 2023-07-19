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Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan eski kaymakam tutuklandı!

Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan eski kaymakam tutuklandı!

Adana'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Yüreğir Kaymakamı M.K. tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri de cezaevine gönderildi.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında 13 Temmuz'da M.K'nin gözaltına alınmasının ardından derinleştirilen çalışma kapsamında 2 şüpheli daha yakalandı.

Hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alınan M.K'nin de arasında olduğu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 zanlıdan M.K'nin de arasında olduğu 2'si tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın deprem yardımlarıyla ilgilisinin bulunmadığı açıklanmıştı

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, M.K'nin depremzedeler için toplanan yardım paralarını zimmetine geçirdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verilmişti:

"Eski Yüreğir Kaymakamı M.K'nin bazı iş insanlarından şahsi ihtiyaç ve sıkıntıları bahanesiyle borç para aldığı ve bu paraları iade etmediğine dair şikayetler üzerine konunun idari yönden incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Görevli mülkiye müfettişi tarafından adı geçen kaymakam görevinden uzaklaştırılmış olup hemen adli tahkikat başlatılmıştır. Başlatılan tahkikat doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adı geçen eski Yüreğir Kaymakamı M.K, 13 Temmuz 2023'te gözaltına alınmıştır. Tahkikata konu dolandırıcılık şikayetlerinde bahsi geçen para alımlarının kişisel ilişkilerinden kaynaklı durumlar olduğu, depremzedeler için toplanan deprem yardımları veya herhangi bir kamu kaynağıyla ilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır."

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