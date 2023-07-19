BIST 6.389
DOLAR 26,93
EURO 30,25
ALTIN 1.713,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Isparta'da kötü şartlarda kedi besleyen kişiye 41 bin lira ceza kesildi!

Isparta'da kötü şartlarda kedi besleyen kişiye 41 bin lira ceza kesildi!

Isparta'da bir apartmanın bodrum katında kötü şartlarda 19 kedi besleyen yöneticiye 41 bin 800 lira ceza verildi.

Abone ol

Modernevler Mahallesi 3102 Sokak'ta bir apartmanda oturanlar, aşırı koku geldiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye ulaşan polis ekipleri, apartman yöneticisi H.Y'nin bodrum kattaki 30 metrekarelik alanda 19 kediyi kötü şartlarda beslediğini tespit etti.

Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin yaptığı incelemede, kedilerin çiplerinin bulunmadığı ve apartman yöneticisinin sahte dijital kimliklendirme belgesi oluşturduğunu belirledi.

Ekipler, H.Y'ye, kedilerin dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına alınmaması nedeniyle 22 bin 800 lira, hayvanların bakımıyla ilgili şartlara uyulmaması nedeniyle de 19 bin lira ceza kesti.

ÖNCEKİ HABERLER
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı yarın başlıyor!
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı yarın başlıyor!
66 yaşındaki kadının akıllara durgunluk veren ölümü! Samsun'da yaşandı
66 yaşındaki kadının akıllara durgunluk veren ölümü! Samsun'da yaşandı
Tam bin 240 adet! Hepsi canlı halde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ele geçirildi
Tam bin 240 adet! Hepsi canlı halde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ele geçirildi
İHH, Sudan'a 15 konteynerlik yardım malzemesi gönderdi!
İHH, Sudan'a 15 konteynerlik yardım malzemesi gönderdi!
Huawei nova 11 serisi dayanıklı ekranıyla öne çıkıyor
Huawei nova 11 serisi dayanıklı ekranıyla öne çıkıyor
Çalışmak için tarlaya gidiyorlardı! Acı haber geldi
Çalışmak için tarlaya gidiyorlardı! Acı haber geldi
Melih Altınok, 'filenin sultanları bir Ebrar'a kurban gitti' dedi olay karikatüre tepki gösterdi meğer o isim
Melih Altınok, 'filenin sultanları bir Ebrar'a kurban gitti' dedi olay karikatüre tepki gösterdi meğer o isim
24 bin vatandaş mağdur deniyor: Paralar dijital ortamda yok oldu! 35 depremzede 10 milyon TL kaptırdı
24 bin vatandaş mağdur deniyor: Paralar dijital ortamda yok oldu! 35 depremzede 10 milyon TL kaptırdı
Kenya'da hükümet karşıtı muhalif gösteriler yasaklandı!
Kenya'da hükümet karşıtı muhalif gösteriler yasaklandı!
Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran ne oldu?
Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran ne oldu?
İngiltere'de enflasyon haziranda beklentilerin üzerinde geriledi
İngiltere'de enflasyon haziranda beklentilerin üzerinde geriledi
Bilal Erdoğan'ın yeni imajı dikkat çekti! Suudi Arabistan'da babasına eşlik etti
Bilal Erdoğan'ın yeni imajı dikkat çekti! Suudi Arabistan'da babasına eşlik etti