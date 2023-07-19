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Kenya'da hükümet karşıtı muhalif gösteriler yasaklandı!

Kenya'da hükümet karşıtı muhalif gösteriler yasaklandı!

Kenya'da bugün başlaması ve 3 gün sürmesi planlanan hükümet karşıtı muhalif gösteriler yasaklandı.

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Kenya Polis Genel Müfettişi Japtep Koome, yaptığı açıklamada, düzenlenmesi planlanan muhalif gösterilere izin vermeyeceklerini duyurdu.

Koome, bugün başlaması ve 3 gün sürmesi planlanan protesto gösterilerinin yasa dışı olduğunu açıkladı.

Daha önce düzenlenen gösterilerdeki can kayıplarına dikkati çeken Koome, gösteriler için herhangi bir yasal izin alınmadığını belirtti.

Öte yandan gösteriler nedeniyle Kenya Demiryolları Kurumu, başkent Nairobi'deki tren seferlerini askıya aldığını duyurdu.

Muhalif Azimio koalisyonun lideri Raila Odinga, bugünden itibaren yeni protestolara başlayacaklarını duyurmuştu.

Kenya'da geçen hafta muhalifler tarafından başkent Nairobi ve Mombasa başta olmak üzere çok sayıda şehirde yapılan gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümetin çıkardığı vergi artışlarını öngören yasaya karşı çıkan muhalifler, hayat pahalılığının son bulmasını istiyor.

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