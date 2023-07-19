Bilal Erdoğan'ın yeni imajı dikkat çekti! Suudi Arabistan'da babasına eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Ziyaretinde Erdoğan'a oğlu da eşlik etti. Bilal Erdoğan yeni imajı ile dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ın sonraki durağı ise Katar oldu. Körfez turu BAE ile devam ediyor.

Bilal Erdoğan, turun ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine çeken Bilal Erdoğan'ın saçlarını tamamen kazıttığı görülüyor.