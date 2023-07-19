Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 6.370,27 puandan başladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 6.370,27 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,27 puan artışla ve yüzde 0,08 değer kazanarak 6.370,27 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,47 gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 0,52 ile madencilik oldu.