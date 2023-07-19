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İHH, Sudan'a 15 konteynerlik yardım malzemesi gönderdi!

İHH, Sudan'a 15 konteynerlik yardım malzemesi gönderdi!

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, çatışmaların yaşandığı Sudan'a 15 konteynerlik yardım malzemesini deniz yoluyla gönderdi.

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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, karışıklık yaşanan ülkenin birçok bölgesinde gıda, su, ilaç ve yakıt sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı.

Çatışmalar nedeniyle 2,8 milyon kişinin yerlerinden edildiği ülkede, halkın güvenli bölgelere ulaşması da gittikçe zorlaşıyor.

Bu kapsamda harekete geçen İHH, haziranda başlattığı "Rotamız Sudan Yükümüz İyilik" sloganlı büyük kapsamlı acil yardım çalışmasını sürdürüyor.

Vakıf, gıda, hijyen ve battaniye gibi malzemelerden oluşan 15 konteyner yardımı ülkeye deniz yoluyla ulaştırdı.

Bu yardımlardan yaklaşık 200 bin kişinin faydalanması hedefleniyor.

Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenler, İHH aracılığıyla SUDAN yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabiliyor.

Hayırseverler, İHH'nin internet sitesinden çevrim içi bağışla veya banka hesap numaralarının açıklama kısmına SUDAN yazıp istedikleri miktarda yardım yapabiliyor.

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