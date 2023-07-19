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Melih Altınok, 'filenin sultanları bir Ebrar'a kurban gitti' dedi olay karikatüre tepki gösterdi meğer o isim

Melih Altınok, 'filenin sultanları bir Ebrar'a kurban gitti' dedi olay karikatüre tepki gösterdi meğer o isim

Sabah yazarı Melih Altınok, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunun Ebrar Karakurt tartışmasıyla gölgelendiğini yazdı. Prof. Dr. Bengi Başer'in paylaştığı çarşaflı kadınları karikatürüne tepki gösteren Altınok, bu ismin salgın döneminde maske takmayanları "Hastanede elimize düşmeyin" diye tehdit ettiğini aktardı.

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Yeni Akit'in voleybolcu Ebrar Karakurt'un cinsel tercihine gönderme yaparak "milli utancımız" başlığını atması tartışmanın fitilini ateşledi.

Aynı şekilde Prof. Dr. Bengi Başer'in paylaştığı karikatür de tepkilere neden oldu.

Sanki yenilen Çin değil de Türk halkının bir kesimi

Ebrar Karakurt tartışmasını kaleme alan Sabah yazarı Melih Altınok, Filenin sultanları bir Ebrar Karakurt'a kurban gitti" başlıklı yazısında "Sanki yenilen Çin değil de Türk halkının bir kesimi... AK Partililer, muhafazakârlar vs. Pandemi döneminde aşı olmayanları, maske takmayanları "Hastanede elimize düşmeyin" diye tehdit eden bir hekim müsveddesinin paylaştığı karikatürde olduğu gibi... Meğer o smaçlar da birilerinin suratına suratınaymış." ifadelerine yer verdi.

Voleybol takımı bir ergenin kimlik arayışlarına, bunalımlarına mı kurban edilecek?

Karakurt'un cinsel tercihine yönelik eleştirilere verdiği yanıtların tartışmayı alevlendirdiğini savunan Altınok, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ebrar Karakurt isimli oyuncu, dünyanın çevresinde döndüğünü, koskoca bir ekipten oluşan takımı kendinden ibaret olduğunu düşünüyor olmalı.
Zira kimse sormadan ilan etme ihtiyacı duyduğu özel hayatı, milli takımda oynamasının önüne engel oluşturmadığı gibi herkes tarafından kabul edilmek ya da takdir görmek zorunda değil.
Birileri de çıkar kendisini eleştirebilir, sevmediğini, tercihini yanlış bulduğunu söyleyebilir. 85 milyonu temsil eden ve oyuncularıyla, teknik ekibiyle onlarca insanın emeğinin ürünü olan milli voleybol takımı bir ergenin kimlik arayışlarına, bunalımlarına mı kurban edilecek?
Yazık değil mi?"

Melih Altınok'un yazısının tamamı

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