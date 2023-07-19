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66 yaşındaki kadının akıllara durgunluk veren ölümü! Samsun'da yaşandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
66 yaşındaki kadının akıllara durgunluk veren ölümü! Samsun'da yaşandı

SAMSUN'dan feci bir kaza haberi geldi. Alaçam ilçesinde bir aracın çarptığı otomobilden yola fırlayan kadın hayatını kaybetti. Polis kaçan sürücünün peşinde...

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Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Yakacık mevkisinde Mahmut Baş (48) idaresindeki otomobile çarparak kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle sürücünün yanında bulunan annesi Gülcihan Baş (66) araçtan fırlayarak yola düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü kaçtı

İncelemede, Baş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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