66 yaşındaki kadının akıllara durgunluk veren ölümü! Samsun'da yaşandı
SAMSUN'dan feci bir kaza haberi geldi. Alaçam ilçesinde bir aracın çarptığı otomobilden yola fırlayan kadın hayatını kaybetti. Polis kaçan sürücünün peşinde...Abone ol
Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Yakacık mevkisinde Mahmut Baş (48) idaresindeki otomobile çarparak kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle sürücünün yanında bulunan annesi Gülcihan Baş (66) araçtan fırlayarak yola düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü kaçtı
İncelemede, Baş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.