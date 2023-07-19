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Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: Voleybolculara 'bacak gösterisi yapmanızı isteyenlere direnin' eleştirisi var

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: Voleybolculara 'bacak gösterisi yapmanızı isteyenlere direnin' eleştirisi var

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanlarıyla ilgili bazı gazetelerde "gericilerin derslerinin verildiği" yorumlarını kutuplaştırıcı bularak tepki gösterdi. Karahasanoğlu, yazısında kadın voleybolculara yöneltilen eleştiriyi de paylaştı.

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2023 FIVB Milletler Ligi’nin finalinde Çin’i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, gündemin 1 numarasına oturdu.

Tarihi zafer sonrası atılan başlıklar ve yorumlar toplumu ikiye bölmekle eleştirildi. Yeni Akit'in Ebrar Karakurt için "milli utancımız" başlığını atması gibi Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün'ün galibiyet sonrası yorumları da tartışma konusu oldu.

"Atatürk'ün kızları"

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili eleştirilere ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, “gericilerin derslerinin verildiği”ni iddia ederek, “Atatürk’ün kızları” tanımı yapmışlar.

“Kutuplaştırıcı söylem”, bizim işimizdi hani. Her vesile ile toplumu ikiye ayırıp, nefret söylemi geliştiriyorduk, hani..

Bu yapılan ne, şimdi?

Siz ne alaka ile, bayan voleybol takımının elde ettiği bir başarının, dindar Müslümanlara cevap olduğu iddiası ile, toplumu birbirine karşı nefrete tahrik ediyorsunuz?

Toplumu bölmeye, kutuplaştırmaya çalışabiliyorsunuz..

Sizin voleybol takımınıza, “Bu oyunculardan bir cacık olmaz” diyen oldu mu?

Diyorsanız ki, “mayo giydikleri için diyenler var.”

O sadece Türk takımı için değil ki.. Türk takımı ile maça çıkan diğer bayanlar da aynı kıyafetle çıkıyorlar..

Türk takımı da, nihayetinde kendisi gibi giyinenlere karşı galip çıkmış..

Dolayısı ile, Türk takımına, Türk olduğu için karşı çıkış yok..

Bütün voleybolculara, “Voleybolunuzu oynayın, bacak gösterisi yapmanızı isteyenlere direnin” eleştirisi var.. Hepsi hepsi bu.."

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı

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