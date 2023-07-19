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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın acı günü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın acı günü

 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın babası Mustafa Aktaş 91 yaşında hayatını kaybetti.Aktaş bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın babası Mustafa Aktaş vefat etti.

Koç Üniversitesi Hastanesinde bir süredir yaşlılığa bağlı nedenlerle tedavi gören Mustafa Aktaş, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Aktaş'ın cenazesi bugün İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Örnekköy Mezarlığına defnedilecek.

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