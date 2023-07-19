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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Yerli ve milli radar ekranı "ÇARE" Azerbaycan'da hizmet vermeye başladı!

Yerli ve milli radar ekranı "ÇARE" Azerbaycan'da hizmet vermeye başladı!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün hava trafik yönetimi alanında tamamen yerli ve milli olanaklarla geliştirdiği Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) Sistemi, saha testlerinden başarıyla geçerek Azerbaycan'da hizmete başladı.

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DHMİ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'de 40'tan fazla havalimanında hizmet veren hava trafik yönetimine ilişkin AR-GE ürünlerinden ÇARE'nin ilk ihracatının Azerbaycan'a gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile Azerbaycan Havayolları Hava Seyrüsefer İştiraki AZANS (Azeraeronavigation) yetkilileri arasında Mayıs 2022'de imzalanan işbirliği sözleşmesi kapsamında, sistemin Azerbaycan'da kurulum çalışmalarının başlatıldığı, Bakü Haydar Aliyev, Gence ve Fuzuli havalimanlarına kurulumun ardından kullanıcılara eğitim verildiği, saha testleri başarıyla tamamlanan ÇARE'nin, Azerbaycan hava trafik kontrol hizmetlerinde kullanılmaya başlandığı kaydedildi.

Gerçek zamanlı uçuş verilerini harita üzerinde sergileyen insan-makine ara yüzü uygulaması olan ve TÜBİTAK işbirliği ile geliştirilen ÇARE sisteminin, kullanıcı dostu olması, hava trafik kontrolörlerinin hava trafiğini etkin bir biçimde yönetmesine ve hava trafik emniyetinin en üst düzeyde sürdürülmesine imkan tanıyor.

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