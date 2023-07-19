Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'CHP' talimatı! Parti tabanımız bize küstü...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Başkanlık Divanı toplantısında Mart 2024 yerel seçimleri için net konuştu. Seçimde önceliklerinin kendi adaylarıyla yarışmak olduğunu belirten Akşener, "Seçim sonrasında parti tabanında bir küskünlük oluştu" deyip CHP konusunda yapılması gerekenleri sıraladı...

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İYİ Parti Başkanlık Divanı, önceki gün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesini Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimler oluşturdu. Akşener’in partililere, “partisince bu kez tekil siyaset yapmak istediğini ilettiği” ifade edildi.

Akşener’in, 2024 yerel seçimlerinde ise önceliğinin, “kendi partisinin adaylarıyla yerel seçime girmek olduğunu ifade ettiği” ileri sürüldü. Cumhuriyet’in haberine göre, partililerin de Akşener’in, “müstakil siyaset anlayışına destek verdiği” ifade edildi.

Kurmaylar 'tabanımız bize küstü' dedi

Kurmayların Akşener’e şu tespitlerini ilettiler: “Seçim sonrasında parti tabanında bir küskünlük oluştu. CHP ile 2024’te yapılacak yerel seçimlerdeki bir ittifak için önce parti tabanının ikna edilmesi lazım ki bunun için de önceliğin İyi Parti olması gerekir. Çünkü Türkiye’de seçmen artık AK Parti ile CHP arasına sıkışmaktan bıktı."

Millet tahterevalli siyasetinden bıktı

"Millet tahterevalli siyasetinden de bıktı. Tahterevallinin bir yanında AK Parti, diğer yanında ise CHP var. İyi Parti ise her iki parti arasına sıkışan seçmenin tercihi olabilecek bir parti. Çünkü İyi Parti’nin kapısı kendisini Atatürkçü, laik ya da ulusalcı seçmene de açık, milliyetçi, muhafazakâr seçmene de açık.”