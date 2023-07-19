BIST 6.370
DOLAR 26,93
EURO 30,26
ALTIN 1.712,81
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'CHP' talimatı! Parti tabanımız bize küstü...

Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'CHP' talimatı! Parti tabanımız bize küstü...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Başkanlık Divanı toplantısında Mart 2024 yerel seçimleri için net konuştu. Seçimde önceliklerinin kendi adaylarıyla yarışmak olduğunu belirten Akşener, "Seçim sonrasında parti tabanında bir küskünlük oluştu" deyip CHP konusunda yapılması gerekenleri sıraladı...

Abone ol

İYİ Parti Başkanlık Divanı, önceki gün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesini Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimler oluşturdu. Akşener’in partililere, “partisince bu kez tekil siyaset yapmak istediğini ilettiği” ifade edildi.

Akşener’in, 2024 yerel seçimlerinde ise önceliğinin, “kendi partisinin adaylarıyla yerel seçime girmek olduğunu ifade ettiği” ileri sürüldü. Cumhuriyet’in haberine göre, partililerin de Akşener’in, “müstakil siyaset anlayışına destek verdiği” ifade edildi.

Kurmaylar 'tabanımız bize küstü' dedi

Kurmayların Akşener’e şu tespitlerini ilettiler: “Seçim sonrasında parti tabanında bir küskünlük oluştu. CHP ile 2024’te yapılacak yerel seçimlerdeki bir ittifak için önce parti tabanının ikna edilmesi lazım ki bunun için de önceliğin İyi Parti olması gerekir. Çünkü Türkiye’de seçmen artık AK Parti ile CHP arasına sıkışmaktan bıktı."

Millet tahterevalli siyasetinden bıktı 

"Millet tahterevalli siyasetinden de bıktı. Tahterevallinin bir yanında AK Parti, diğer yanında ise CHP var. İyi Parti ise her iki parti arasına sıkışan seçmenin tercihi olabilecek bir parti. Çünkü İyi Parti’nin kapısı kendisini Atatürkçü, laik ya da ulusalcı seçmene de açık, milliyetçi, muhafazakâr seçmene de açık.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bomba anket! Erdoğan neden kazandı? Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybetti?
Foto Galeri Bomba anket! Erdoğan neden kazandı? Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
KKTC'de Ercan Havalimanı'nın yeni terminali ve pisti hizmete girecek!
KKTC'de Ercan Havalimanı'nın yeni terminali ve pisti hizmete girecek!
Yerli ve milli radar ekranı "ÇARE" Azerbaycan'da hizmet vermeye başladı!
Yerli ve milli radar ekranı "ÇARE" Azerbaycan'da hizmet vermeye başladı!
Sigarayı bırakmak kolay! "ALO 171" ile 130 bin kişi "dumansız" yaşama adım attı!
Sigarayı bırakmak kolay! "ALO 171" ile 130 bin kişi "dumansız" yaşama adım attı!
Isparta'da kötü şartlarda kedi besleyen kişiye 41 bin lira ceza kesildi!
Isparta'da kötü şartlarda kedi besleyen kişiye 41 bin lira ceza kesildi!
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı yarın başlıyor!
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı yarın başlıyor!
66 yaşındaki kadının akıllara durgunluk veren ölümü! Samsun'da yaşandı
66 yaşındaki kadının akıllara durgunluk veren ölümü! Samsun'da yaşandı
Tam bin 240 adet! Hepsi canlı halde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ele geçirildi
Tam bin 240 adet! Hepsi canlı halde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ele geçirildi
İHH, Sudan'a 15 konteynerlik yardım malzemesi gönderdi!
İHH, Sudan'a 15 konteynerlik yardım malzemesi gönderdi!
Huawei nova 11 serisi dayanıklı ekranıyla öne çıkıyor
Huawei nova 11 serisi dayanıklı ekranıyla öne çıkıyor
Çalışmak için tarlaya gidiyorlardı! Acı haber geldi
Çalışmak için tarlaya gidiyorlardı! Acı haber geldi
Melih Altınok, 'filenin sultanları bir Ebrar'a kurban gitti' dedi olay karikatüre tepki gösterdi meğer o isim
Melih Altınok, 'filenin sultanları bir Ebrar'a kurban gitti' dedi olay karikatüre tepki gösterdi meğer o isim
24 bin vatandaş mağdur deniyor: Paralar dijital ortamda yok oldu! 35 depremzede 10 milyon TL kaptırdı
24 bin vatandaş mağdur deniyor: Paralar dijital ortamda yok oldu! 35 depremzede 10 milyon TL kaptırdı