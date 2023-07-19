Ekrem İmamoğlu'ndan 'Darbe' videosu açıklaması! Bunun gibi 200 toplantı yaptım! Kimin sızdırdığını araştıracağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu'na karşı siyasi darbenin konuşulduğu Zoom toplantısının video kaydıyla ilgili ilk kez konuştu. Seçimden bu yana sızdırılan videodaki gibi 200'e yakın toplantı yaptığını anlatan İmamoğlu, "Bundan sonra da o masalarda konuşmaya devam edeceğim" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi ile CHP'li bazı kurmayların Zoom üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısının kaydının sızdırılmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Çevrimiçi yaptıkları toplantı benzeri 200 toplantı yaptığını belirten İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

- Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur.

- Bu ve benzeri 200e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bugün bile buna benzer toplantımız var. Gizli bir bilgi yok.

O masalarda konuşmaya devam edeceğim

- Konuşulan konular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim.

Sızdırılması nasıl karşılıyorsunuz?

- Araştıracağız, bakacağız bunu seven kimler var. Parti içinden mi dışından mı bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden kalbimizde ne varsa aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz, oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz.