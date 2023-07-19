Ukrayna'daki savaş nedeniyle Antalya'da misafir edilen yetim gençler evlendi!

Ülkelerindeki savaş nedeniyle 1,5 yıldır Antalya'da misafir edilen ve bu sürede reşit olan Ukraynalı yetim çift, iki ülkenin geleneklerine göre evlendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın görüşmesi sonrası Ukrayna'daki yetimhanelerde yaşayan çocuk ve gençler, geçen yıl 27 Mart'ta gruplar halinde uçaklarla Türkiye'ye getirildi.

Farklı illerin yanı sıra Antalya'nın Manavgat ve Kemer ilçelerindeki otellere yerleştirilen çocuklar, güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürüyor. Yaklaşık 1,5 yılda, tahliye edilen ilk grup arasında yer alan yetimlerden Artur Borysov 19, Diana Hliebova ise 18 yaşına girdi.

Kaldıkları otelin etkinliklerinde tanışan Borysov ile Hliebova'nın arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüştü. Evlenmek isteyen çiftin düğün hayalini gerçekleştirmek için Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu devreye girdi.

Gençlerin koruyucu aileleri ile "Savaşsız Çocukluk" projesinin koordinatörü Yana Nahorna, Borysov ve Hliebova'nın nikahı için hazırlık yaptı. Gelinlik giyen Diana Hliebova ile damat Artur Borysov'un, Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğundaki törende önce nikahı kıyıldı, ardından Ukrayna geleneklerine göre düğünü yapıldı.

Davetlilerin kıyafeti kırmızı beyaz

Kendilerine güvenli ortamı sağlayan Türkiye'ye minnettarlıklarını göstermek için gelinin arkadaşları kırmızı, damadın arkadaşları ise beyaz kıyafet tercih etti. Çift, geleneklerine göre tuzlu ekmek yedi, davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Savaştan tahliye edilen ve yetim oldukları için aile özlemleri bulunan çift, yaptıkları düğünle aile olmanın sevincini yaşadı. İlerleyen süreçte Polonya'da yaşamlarını sürdürmeyi hedefleyen çift, önce Borysov'un iki kardeşini yanlarına almayı ardından da çocuk sahibi olmayı hayal ediyor.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin de ülkelerinde savaşın devam ettiğini, tahliye edilen çocukların Antalya'daki otellerde konakladığını söyledi.

Ergin olan çiftin evlilik kararına sevindiklerini belirten Voronin, şunları kaydetti:

"Savaştan dolayı getirildiler Türkiye'de birbirleriyle tanışmışlar. Aile olmak için evlilik kararı almışlar. Kendileri için en mutlu gün. Bu çiftin aile olmasında Türkiye önemli rol aldı, burada tanıştılar, evlendiler. İki ülke ilişkilerine de güzel bir örnek. Burada gençlere Ukrayna geleneklerini göstermek istedik. Diğer taraftan da Türkiye'ye teşekkür etmek ve bulundukları yerel kültürü almak için gelinin arkadaşları kırmızı, damadın yakınları beyaz rengi seçti."

Gelin Hliebova da ülkelerindeki savaşın bir an önce bitmesini temenni ederek, Antalya'da en mutlu günlerini yaşadıklarını anlattı.

Hep aile özlemini çektiğini aktaran Hliebova, "Hayatımın aşkını buldum. Bizim hayalimiz büyük bir aile olmak. Onun için önce eşimin iki kardeşini korumaya alacağı, sonra da çocuğumuz olsun istiyoruz." dedi.

Damat Borysov ise eşiyle Kemer'de kaldıkları otelde tanıştığını dile getirdi.

Koruyucu ailesinin olduğuna değinen Borysov, "İlerleyen süreçte Polonya'ya giderek orada birlikte oturacağız. Ukrayna'dan Antalya'ya tahliye edilen küçük iki kardeşimi de alacağız." dedi.